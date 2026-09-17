프로미스나인 하영이 '아형'에 출연한다./사진제공=JTBC

설민석, 오마이걸 미미, 프로미스나인 하영, 채영, 지현이 '아형'에 출격한다./사진=소속사 제공

프로미스나인 하영이 채영, 지헌과 함께 '아는 형님' 추석 특집에 출격한다.오는 9월 26일, 10월 3일에 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에서는 추석을 맞아 형님들과 게스트들이 함께 안동으로 특별한 여행을 떠난다. 역사 강사 설민석을 비롯해 오마이걸 미미, 프로미스나인 하영, 채영, 지현이 함께할 예정이다.이번 추석 특집에서는 형님들과 게스트들이 안동의 다채로운 먹거리와 볼거리를 즐기는 특별한 여행이 펼쳐진다. 여기에 설민석이 안동 곳곳에 얽힌 역사 이야기를 흥미롭게 풀어내는 특별 강의까지 더해진다. 예능감 넘치는 미미와 프로미스나인 하영, 채영, 지헌이 형님들과 안동 여행에서 한층 더 편안하고 색다른 케미를 보여줄 것으로 기대된다.'아는 형님' 추석 특집은 오후 9시 2주에 걸쳐 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr