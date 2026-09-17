그룹 라이즈 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)의 'Love 119'이 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다.17일 스포티파이에 따르면 'Love 119'은 누적 스트리밍 1억 26만 78회를 기록했다. 이로써 라이즈는 데뷔곡 'Get A Guitar'에 이어 두 번째 스포티파이 1억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.2024년 발표된 'Love 119'은 라이즈에게 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 안긴 곡이다. 국내에서도 멜론 TOP100 최고 3위, 일간·주간 차트 최고 4위, 월간 차트 최고 5위까지 올랐다.장기적인 스트리밍 기록도 이어지고 있다. 'Love 119'은 지난해 멜론에서 누적 스트리밍 1억 회를 넘어섰으며 유튜브 뮤직에서도 1억 스트리밍을 기록했다. 이번에는 스포티파이까지 1억 회를 넘기면서 세 플랫폼에서 같은 기록을 세우게 됐다.'Love 119'은 '1-1-9'을 반복하는 후렴구와 포인트 안무가 특징으로, 발매 이후 라이즈의 콘서트와 해외 공연에서도 꾸준히 세트리스트에 포함돼 왔다.한편 라이즈는 오는 10월 26일 새 싱글을 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr