사진 = 양지은 인스타그램

사진 = 양지은 인스타그램

사진 = 양지은 인스타그램

사진 = 양지은 인스타그램

가수 양지은이 종이가방과 감자튀김을 활용한 장난스러운 모습을 공개했다.양지은은 최근 자신의 인스타그램에 "종이가방으로 고양이 모자 만들기가 유행이래요(?) 그렇대야옹😻🐱"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 양지은은 종이가방을 접어 만든 커다란 모자를 머리에 쓴 채 카메라를 바라보고 있다. 양손의 검지와 중지 사이에는 감자튀김을 여러 개 끼워 양쪽 볼 옆으로 길게 펼쳤으며 살짝 미소를 지은 얼굴과 어우러져 고양이 수염을 연상시키는 모양을 만들었다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 연한 핑크색 셔츠와 펜던트 목걸이를 착용한 모습도 함께 담겼다.이어진 사진에서 양지은은 같은 자세를 유지하면서 얼굴을 조금 더 가까이 담았다. 양쪽 손가락 사이에 끼운 감자튀김을 볼 옆에 나란히 붙이고 입꼬리를 올려 웃고 있으며 접힌 종이가방은 양옆 끝부분이 위로 솟아 고양이 귀처럼 보이는 형태를 이루고 있다. 회색과 핑크빛이 섞인 네일도 손가락을 세운 포즈와 함께 눈에 띈다.또 다른 사진에서 양지은은 감자튀김을 양쪽 볼에 가까이 댄 채 시선을 옆으로 돌리고 있다. 종이가방의 접힌 부분과 손잡이까지 그대로 드러나는 모자를 깊게 눌러썼으며 길게 뻗은 감자튀김이 얼굴 양옆에 세 줄씩 자리해 고양이 수염을 표현한 모습이 더욱 선명하게 담겼다.마지막 사진에서 양지은은 양손을 얼굴 가까이에 올린 채 감자튀김을 펼쳐 들고 옅은 미소를 짓고 있다. 머리 위로 크게 펼쳐진 종이가방과 양쪽 볼을 따라 뻗은 감자튀김, 길게 내려온 검은 머리가 한 화면에 담기며 장난기 있는 포즈를 완성했다.이를 본 팬들은 "너무 귀여워요", " 예쁘다야용", "너무 예뻐", "세상에 넘 귀엽땅", "매력적인 미인", "우리가수 양지은님 예쁘다 냥" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 동갑내기 치과의사와 결혼해 두 자녀를 둔 양지은은 36세이며 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 일상을 공개해 많은 관심을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr