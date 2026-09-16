가수 양지은이 종이가방과 감자튀김을 활용한 장난스러운 모습을 공개했다.
양지은은 최근 자신의 인스타그램에 "종이가방으로 고양이 모자 만들기가 유행이래요(?) 그렇대야옹😻🐱"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 양지은은 종이가방을 접어 만든 커다란 모자를 머리에 쓴 채 카메라를 바라보고 있다. 양손의 검지와 중지 사이에는 감자튀김을 여러 개 끼워 양쪽 볼 옆으로 길게 펼쳤으며 살짝 미소를 지은 얼굴과 어우러져 고양이 수염을 연상시키는 모양을 만들었다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 연한 핑크색 셔츠와 펜던트 목걸이를 착용한 모습도 함께 담겼다. 이어진 사진에서 양지은은 같은 자세를 유지하면서 얼굴을 조금 더 가까이 담았다. 양쪽 손가락 사이에 끼운 감자튀김을 볼 옆에 나란히 붙이고 입꼬리를 올려 웃고 있으며 접힌 종이가방은 양옆 끝부분이 위로 솟아 고양이 귀처럼 보이는 형태를 이루고 있다. 회색과 핑크빛이 섞인 네일도 손가락을 세운 포즈와 함께 눈에 띈다. 또 다른 사진에서 양지은은 감자튀김을 양쪽 볼에 가까이 댄 채 시선을 옆으로 돌리고 있다. 종이가방의 접힌 부분과 손잡이까지 그대로 드러나는 모자를 깊게 눌러썼으며 길게 뻗은 감자튀김이 얼굴 양옆에 세 줄씩 자리해 고양이 수염을 표현한 모습이 더욱 선명하게 담겼다. 마지막 사진에서 양지은은 양손을 얼굴 가까이에 올린 채 감자튀김을 펼쳐 들고 옅은 미소를 짓고 있다. 머리 위로 크게 펼쳐진 종이가방과 양쪽 볼을 따라 뻗은 감자튀김, 길게 내려온 검은 머리가 한 화면에 담기며 장난기 있는 포즈를 완성했다.
이를 본 팬들은 "너무 귀여워요", " 예쁘다야용", "너무 예뻐", "세상에 넘 귀엽땅", "매력적인 미인", "우리가수 양지은님 예쁘다 냥" 등의 댓글을 달았다.
한편 1990년생 동갑내기 치과의사와 결혼해 두 자녀를 둔 양지은은 36세이며 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 일상을 공개해 많은 관심을 받았다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
양지은은 최근 자신의 인스타그램에 "종이가방으로 고양이 모자 만들기가 유행이래요(?) 그렇대야옹😻🐱"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 양지은은 종이가방을 접어 만든 커다란 모자를 머리에 쓴 채 카메라를 바라보고 있다. 양손의 검지와 중지 사이에는 감자튀김을 여러 개 끼워 양쪽 볼 옆으로 길게 펼쳤으며 살짝 미소를 지은 얼굴과 어우러져 고양이 수염을 연상시키는 모양을 만들었다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 연한 핑크색 셔츠와 펜던트 목걸이를 착용한 모습도 함께 담겼다. 이어진 사진에서 양지은은 같은 자세를 유지하면서 얼굴을 조금 더 가까이 담았다. 양쪽 손가락 사이에 끼운 감자튀김을 볼 옆에 나란히 붙이고 입꼬리를 올려 웃고 있으며 접힌 종이가방은 양옆 끝부분이 위로 솟아 고양이 귀처럼 보이는 형태를 이루고 있다. 회색과 핑크빛이 섞인 네일도 손가락을 세운 포즈와 함께 눈에 띈다. 또 다른 사진에서 양지은은 감자튀김을 양쪽 볼에 가까이 댄 채 시선을 옆으로 돌리고 있다. 종이가방의 접힌 부분과 손잡이까지 그대로 드러나는 모자를 깊게 눌러썼으며 길게 뻗은 감자튀김이 얼굴 양옆에 세 줄씩 자리해 고양이 수염을 표현한 모습이 더욱 선명하게 담겼다. 마지막 사진에서 양지은은 양손을 얼굴 가까이에 올린 채 감자튀김을 펼쳐 들고 옅은 미소를 짓고 있다. 머리 위로 크게 펼쳐진 종이가방과 양쪽 볼을 따라 뻗은 감자튀김, 길게 내려온 검은 머리가 한 화면에 담기며 장난기 있는 포즈를 완성했다.
이를 본 팬들은 "너무 귀여워요", " 예쁘다야용", "너무 예뻐", "세상에 넘 귀엽땅", "매력적인 미인", "우리가수 양지은님 예쁘다 냥" 등의 댓글을 달았다.
한편 1990년생 동갑내기 치과의사와 결혼해 두 자녀를 둔 양지은은 36세이며 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 일상을 공개해 많은 관심을 받았다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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