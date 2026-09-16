지승현이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

지승현이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 지승현이 교직 생활을 한 부모님을 공개한다.오는 17일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지승현이 부모님과 함께 시간을 보내는 모습이 그려진다.이날 지승현은 산속에 마련된 헬스장에서 운동에 나선다. 그의 곁에서는 한 남성이 기합 소리를 내며 운동하고, 두 사람은 서로의 근육을 비교하며 신경전을 벌인다.이후 남성의 정체가 지승현의 아버지라는 사실이 밝혀진다. 지승현의 아버지는 유도 6단과 태권도 4단을 보유한 무도 10단으로, 38년간 체육교사로 근무했다고. 어머니 역시 교직에 몸담았으며 교장을 역임했다고 밝힌다.아버지는 아들의 학창 시절을 떠올리며 "내가 원래는 승현이 다니는 학교로 옮기려고 했는데…"라고 말한다. 교사였던 아버지가 기억하는 지승현의 학창 시절 이야기가 이어질 예정이다.부자의 공통점도 공개된다. 앞서 지승현은 '편스토랑'에서 에세이를 집필하고 있다고 밝힌 바 있으며, 영탁과 함께 작업한 노래 '고된떡볶이'의 가사를 직접 썼다. 지승현의 아버지 역시 최근 수필가로 등단해 활동을 시작했다고. 두 사람은 서로의 활동을 두고 "나는 등단을 했다", "저는 앨범이 나왔다"고 맞받아치며 웃음을 자아낸다.지승현과 부모님의 이야기는 17일 오후 8시 30분에 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr