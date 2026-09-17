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에스파 지젤이 과감한 로우라이즈 패션으로 시선을 사로잡았다. 허리선을 넘어 골반 아래까지 내려간 하의를 연출하며 파격적인 스타일을 선보였다.지젤은 최근 자신의 SNS를 통해 일상을 담은 사진을 공개했다. 사진 속 지젤은 연한 보라색 민소매 크롭톱에 로우라이즈 하의를 매치하고 포즈를 취했다.무엇보다 눈길을 끈 건 과감하게 낮춘 허리선이었다. 지젤은 하의를 골반 아래까지 내려 입어 복부와 골반 라인을 고스란히 드러냈다. 이너웨어의 허리선까지 함께 낮게 연출하면서 일반적인 로우라이즈보다 한층 강렬한 스타일링을 완성했다.양쪽 골반을 따라 자리한 화이트 컬러의 보디 아트도 자연스럽게 시선을 모았다. 평소라면 옷에 가려질 위치까지 과감하게 드러낸 덕분에 문양이 하나의 패션 포인트처럼 강조됐다. 짧은 크롭톱까지 더해지면서 상·하의 사이로 드러난 허리와 복부가 이날 스타일링의 중심이 됐다.특히 최근 Y2K 열풍과 함께 허리선이 낮은 로우라이즈 패션이 꾸준히 사랑받고 있지만 지젤은 여기서 한발 더 나아갔다. 골반에 살짝 걸치는 수준을 넘어 하의를 극단적으로 낮춰 입으면서 자신만의 과감한 방식으로 트렌드를 소화했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr