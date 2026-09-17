텐아시아 DB

(사진제공=코미디TV)

개그우먼 김민경이 유도복을 입고 금메달을 향한 새로운 도전에 나섰다.지난 14일 공개된 코미디TV '오늘부터 운동뚱' 티저에는 김민경의 유도 도전을 예고하는 장면이 송출됐다.이날 제작진은 김민경에게 갑작스럽게 유도복을 건네며 유도 대회 출전을 제안했다. 예상치 못한 제안에 김민경은 "유도를 해본 적이 없어요"라며 당황했다. 그는 "멱살을 잡혀본 적도, 잡아본 적도 없다"라고 손사래를 쳤다. 그러자 제작진은 "다른 종목은 해봤냐"라며 그간 다양한 스포츠를 섭렵해 온 이력을 되짚었고, "(유도복을) 입어보고 맞으면 하는 거고, 안 맞으면 하지 말자"라는 조건까지 내걸었다. 결국 유도복이 딱 맞아떨어지자, 제작진은 "됐다 됐다"를 외치며 반겼고, 김민경은 "밥 먹자고 불러놓고 갑자기 이걸 입히는 게 어디 있냐"라며 황당해했다.식사 자리에서는 뜻밖의 반전이 이어졌다. 제작진이 건넨 메뉴판을 펼치자, 그 안에는 음식 대신 유도 대회 일정표가 담겨 있었던 것. 일반부 여자 75kg 이상 무제한 체급 대회를 목표로 정한 김민경은 "1년 넘게 유도만 하라는 거냐"라며 놀라움을 감추지 못했고, 제작진은 "유도도 하고 다른 것도 같이 하는 버라이어티"라고 답했다.'오늘부터 운동뚱'은 '맛있는 녀석들'의 세계관을 확장한 스핀오프다. 2020년 '맛있는 녀석들' 5주년을 기념해 시작됐다. 누적 조회수 1억 3,500만 회를 넘어서며 화제를 모은 가운데, 당시 김민경은 헬스, 킥복싱, 축구, 야구, 주짓수 등 30여 가지 종목을 섭렵하며 '모태 근수저'라는 별명을 얻었다.특히 김민경은 사격에 입문한 지 약 1년 만에 국가대표로 선발돼 국제 대회까지 출전한 이력이 있는 만큼, 이번에도 한 종목에 그치지 않고 다양한 도전에 나서게 됐다.제작진은 "이번 프로젝트에서는 유도를 비롯해 김민경이 다양한 종목에 도전하고 새로운 훈련을 경험하는 과정이 함께 펼쳐질 예정"이라며 "각기 다른 종목을 오가며 한층 더 성장해 가는 김민경의 모습을 기대해 달라"고 밝혔다.한편, '오늘부터 운동뚱'은 내달 2일 오후 6시 코미디TV 유튜브 채널을 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr