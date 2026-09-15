그룹 튜이드 / 사진제공=KT

그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔 3주 만에 광고 모델로 발탁됐다.튜이드는 KT 아이폰 광고 캠페인 모델로 선정되며 음악 활동을 넘어 광고계로 활동 영역을 넓혔다. KT 측은 튜이드의 에너제틱한 이미지가 캠페인에 새로운 분위기를 더할 것으로 기대한다고 밝혔다.서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬로 구성된 튜이드는 지난달 첫 번째 미니앨범 'TUNE & PLAY'로 데뷔했다. 타이틀곡 'SUN KISS'로 활동 중이다.데뷔 앨범은 발매 첫 주 11만 장 이상 판매되며 역대 걸그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 상위 10위권에 올랐다. 'SUN KISS'는 멜론 '핫 100' 6위, 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국' 2위, 스포티파이 '데일리 톱 송' 한국 차트 14위를 기록했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr