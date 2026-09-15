아이유가 뮤직비디오 촬영 비하인드를 공개했다. / 사진='이지금' 유튜브 캡처

아이유가 김영옥과 나문희를 살뜰히 챙겼다. / 사진='이지금' 유튜브 캡처

가수 아이유(IU)가 대선배 배우 김영옥, 나문희를 향한 각별한 존경심을 나타냈다.유튜브 채널 '이지금 [IU Official]'에는 '[IU TV] 죄목 : 크레이지 소울메이트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 아이유의 신곡 뮤직비디오 촬영 현장 비하인드가 담겼다.아이유는 촬영 당일 새벽 5시 전라도 광주에 도착해 김영옥과 나문희를 위한 대기실 꾸미기에 나섰다. 직접 풍선을 불며 공간을 장식한 그는 두 배우의 얼굴이 들어간 키링과 사진 액자, 금거북이 등을 마련했다. 아이유는 "선생님들께서 언제까지라도 국민들의 마음을 어루만져 주시는 국민 배우이시길 바라는 마음"이라며 애정을 고백했다.오전 7시에는 간식을 구하기 위해 인생 첫 오픈런에 도전했다. 광주의 명물인 창억떡을 직접 사러 간 그는 "선생님들 간식거리로 좋을 것 같다"며 수월하게 구매에 성공한 뒤 뿌듯함을 표했다. 김영옥, 나문희 역시 아이유의 세심한 배려에 고마워하며 훈훈함을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr