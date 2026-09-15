배우 박보검이 '보검매직컬' 출연 당시 미소를 짓고 있다. / 사진=박보검 SNS

사진=박보검 SNS

배우 박보검이 '구르미 그린 달빛' 주연들에게 깜짝 선물을 제공했다.박보검은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 박보검이 '구르미 그린 달빛' 주연 배우들과 인터뷰를 하고 있는 모습.앞서 지난 1월부터 4월까지 tvN 예능 '보검매직컬'에 출연했던 그는 각 배우에게 어울릴법한 헤어 스타일링을 추천했다. 이후 돌연 "그래서 제가 사실 오늘 우리 '구르미' 친구들을 위해서 선물을 준비했다"면서 자신이 모델로 있는 D사 헤어 스타일링 기기를 일괄 선물했다.곽동연은 놀란 듯 "와 이게 뭐야"라고 반응했고, 채수빈, 김유정, 진영도 감탄사를 뱉었다. 해당 영상 제목에는 '박보검의 미담은 현재 진행형'이라는 문구도 붙었다.한편 '구르미 그린 달빛' 출연 배우들은 오는 16일 10주년 특집 예능 '구르미 다시 그린 달빛'으로 시청자들과 만날 예정이다. 프로그램에는 다섯 배우들의 1박 2일 여행기가 두 차례에 걸쳐 비춰진다. 박보검은 오는 11월 '보검매직컬' 시즌2를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr