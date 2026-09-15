배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 여유로운 근황을 전했다. / 사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 여유로운 근황을 전했다. / 사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 비현실적인 몸매를 뽐냈다.윤혜진은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 윤혜진이 요트에 탑승한 채 석양을 등지고 휴식을 만끽하고 있는 모습. 특히 윤혜진은 보디빌더라고 해도 믿을 정도로 탄탄한 피부와 식스팩 그리고 구릿빛 피부를 보여 눈길을 끌었다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 딸은 지난 3월 선화예술중학교에 입학했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr