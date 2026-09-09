홈 연예가화제 혼다 츠바사, 감탄 부르는 비주얼 입력 2026.09.09 17:42 수정 2026.09.09 17:44 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 혼다 츠바사가 9일 오후 서울 강남구 신사동에서 열린 일본 컨템포러리 패션 브랜드 팝업 스토어 오픈 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 강훈과 ♥키스신에 반나절 쏟았다…김혜준 "기술 배워, 오글거렸지만 과감해야" ('최애의')[인터뷰①] '34세' 안소희, 10대 시절 몸매 그대로야…선글라스+셔츠 조합 미쳤네 '39세' 주우재, 알고보니 가수 데뷔 준비했었다…고영배 도움으로 9년 전 음원 발매 ('홈즈') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT