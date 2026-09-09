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배우 혼다 츠바사가 9일 오후 서울 강남구 신사동에서 열린 일본 컨템포러리 패션 브랜드 팝업 스토어 오픈 행사에 참석했다.
혼다 츠바사, 감탄 부르는 비주얼
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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