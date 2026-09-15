김시현이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=판타지오

김시현이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=판타지오

배우 김시현이 새 프로필을 공개하며 한층 깊어진 분위기를 드러냈다. 청초한 매력부터 도회적인 모습까지 상반된 분위기를 소화하며 폭넓은 이미지를 보여줬다.15일 소속사 판타지오는 김시현의 새로운 프로필 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진에서 김시현은 심플한 화이트 티셔츠와 자연스러운 헤어스타일로 단아한 분위기를 연출했다. 화이트 셔츠에 청바지를 매치한 사진에서는 수수한 미소를 지으며 청초한 매력을 드러냈다. 훤칠한 비율과 자연스러운 포즈도 눈길을 끈다.블랙 재킷을 입은 사진에서는 분위기가 달라졌다. 김시현은 카메라를 정면으로 바라보며 깊이 있는 눈빛과 절제된 표정을 선보였다. 깔끔하게 묶어 올린 헤어스타일은 또렷한 이목구비를 부각하며 도회적인 이미지를 완성했다.김시현은 드라마와 영화, 시리즈 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 지난 4월 종영한 tvN 드라마 '세이렌'에서는 고상미 역을 맡았다. 경매사로 성장해가는 과정에서 변화하는 인물의 감정을 섬세하게 그려냈다.꾸준히 작품 활동을 이어온 김시현이 새로운 프로필을 공개한 가운데, 향후 어떤 작품과 캐릭터로 대중을 만날지 관심이 모인다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr