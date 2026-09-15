[사진 = 키스온더그린 제공]

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배우 최수영이 골프웨어 제품 기획에 직접 참여함과 동시에 도회적인 매력이 담긴 화보를 선보였다.최수영은 브랜드 앰배서더로 활동 중인 골프웨어 브랜드 ‘키스온더그린(KISS ON THE GREEN)’과 함께 직접 기획 및 디자인에 참여한 첫 번째 협업 컬렉션을 선보인다. 이번 협업 제품은 최수영만의 감각적인 스타일과 브랜드의 정교한 제작 기술이 어우러져 완성됐다.공개된 화보 속 최수영은 양손으로 골프클럽을 들고 곧은 정면 시선으로 프레임을 가득 채웠다. 짙은 네이비 톤의 니트 톱과 플리츠 스커트 배색 착장은 최수영의 선명한 이목구비와 우월한 비율을 더욱 돋보이게 만들었다.이어 바닥 위에 기대어 누운 연출 컷에서는 오프화이트와 핑크 컬러의 니트 톱, 체크 팬츠를 매치해 나른하면서도 그윽한 표정 변화를 보였다. 흩어진 파스텔 톤 공과 어우러지며 일상과 필드의 경계를 허무는 감각적인 구도를 완성했다.이밖에도 문 앞을 나서는 컷에서는 이어폰을 끼고 음료를 든 채 걸어 나오는 자연스러운 순간을 표현했다. 니삭스와 단화를 매치해 시원하게 뻗은 비율과 슬림한 실루엣을 부각했다.최수영은 이번 협업 라인업의 전체적인 디자인 기획 단계부터 세부 요소 조정까지 직접 가담했다. 여기에 최수영의 이름에서 영감을 얻은 사슴 캐릭터 ‘Soo’의 서사를 결합해 컬렉션이 지닌 독창적인 세계관을 완성했다.한편, 최수영은 최근 연극 ‘베니스의 상인’ 공연을 마친 뒤 지방 공연을 이어가는 중이다. 이와 함께 소녀시대 멤버 효연, 유리와 함께 유닛 그룹 ‘효리수’를 결성해 디지털 싱글 'Skibidi'를 발표했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr