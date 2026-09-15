텐아시아 DB

로이킴이 다시 한 번 가을 가요계를 정조준한다.로이킴은 내달 6월 새 싱글 ‘크게 울어라’ 발매를 확정하고 새로운 음악으로 팬들을 만난다. 매년 가을 특유의 짙은 감성과 깊이를 더한 음악으로 존재감을 발휘해온 로이킴은 2024년과 2025년에 이어 올해도 10월 신곡을 선보이며 자신만의 ‘가을 흥행 공식’을 이어갈 예정이다.로이킴과 10월의 인연은 남다르다. 2024년 10월 16일 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’을 발매한 데 이어 지난해 10월 27일에는 ‘달리 표현할 수 없어요’를 선보이며 2년 연속 가을 리스너들의 감성을 파고들었다. 두 곡은 로이킴 특유의 따뜻한 음색과 섬세한 감정 표현을 앞세워 연이어 대중의 뜨거운 사랑을 받았다. 계절의 분위기와 절묘하게 어우러지는 서정적인 음악을 선보인 것이다.그런 로이킴이 올해도 어김없이 10월에 컴백한다. 싱글 ‘크게 울어라’를 통해 3년 연속 10월 신곡 행보를 이어가는 것. 2024년 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’, 2025년 ‘달리 표현할 수 없어요’에 이어 ‘크게 울어라’까지 히트곡 반열에 올려놓으며 또 하나의 가을 대표곡을 탄생시킬 수 있을지 관심이 집중된다.‘크게 울어라’라는 제목부터 로이킴이 이번에는 어떤 감정을 음악으로 풀어낼지 궁금증을 자극한다. 사랑과 이별, 위로와 성장 등 누구나 공감할 수 있는 이야기를 자신만의 언어로 노래해온 만큼 한층 깊어진 로이킴의 감성이 올가을 리스너들에게 어떤 울림을 건넬지 기대를 모은다.더불어 로이킴은 컴백 후 오는 11월 21일과 22일 서울 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 개최한다. 국내 가수들에게 ‘꿈의 무대’로 꼽히는 KSPO DOME 입성은 그가 오랜 시간 쌓아온 공연 커리어의 새로운 이정표가 될 전망이다. 또한, 로이킴은 단독 콘서트 후 내년 2월까지 무대를 확장해 홍콩, 방콕, 타이베이, 도쿄 등 아시아 주요 지역에서 글로벌 팬들과 만난다.한편, 로이킴은 내달 6일 오후 6시 새 싱글 ‘크게 울어라’를 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr