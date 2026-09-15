SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

SBS 새 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’의 김지원이 2년 만에 ‘계수정’으로 돌아온다.내달 9일 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’(이하 '닥터X')는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 ‘수술방의 미친 계’, 닥터X ‘계수정’의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. ‘김부장’, ‘모범택시’, ‘열혈사제’, ‘지옥에서 온 판사’등으로 독보적인 흥행 계보를 잇고 있는 ‘SBS 사이다 유니버스’의 첫 메디컬 장르로 기대를 모은다. 여기에 드라마 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'를 연출한 이정림 감독과 업계가 주목하는 편성근 작가가 의기투합하고, 김지원(계수정 역), 이정은(장희숙 역), 손현주(부승권 역), 김우석(박태경 역) 등 믿고 보는 막강 주연진이 가세해 뜨거운 관심을 받고 있다.김지원은 복귀작으로 ‘닥터’X를 택한 이유에 대해 “겉으로 보이는 모습과 들여다볼수록 새롭게 발견하게 되는 계수정의 모습 사이의 간극이 매력적이었고, 그 매력을 잘 표현해 보고 싶었다”라고 밝혔다. 또한 “계수정은 어둠 속에 자신을 유배시킨 채 오로지 술기(의사의 손 재능이나 기술(Art)을 뜻하는 용어)에 매달려 온 인물이다. 타인의 눈에는 ‘천재 외과의’라는 타이틀이 어울릴 법하지만, 계수정이 걸어온 길을 엿본 제 눈에는 ‘천재’라기보다 그저 간절한 마음으로 자신이 할 수 있는 최선을 다해온 인물이라는 생각이 들었다”라며 애정 어린 캐릭터 해석을 더했다.그런가 하면 김지원은 기존 메디컬물의 주인공과 계수정의 차이점에 대해 ‘사명감을 전달하는 방식’이라고 짚어 눈길을 끌었다. 그녀는 “메디컬물에서 정의감, 사명감이 주인공들의 공통점이라면, 계수정은 이를 표현하는 방식이 다르다. 자신의 능력을 대부분 술기에 집중시킨 탓에 사회성, 유연성 등 정서적인 영역에서는 다소 서툰 인물”이라고 짚었다. 이어 “완벽한 술기와 달리 사회성이 부족한 계수정을 보면 왠지 웃음이 나기도 했다. 이런 명암을 잘 표현하려 했다”라고 캐릭터의 중점 포인트를 밝혔다.또한 김지원은 오직 수술에 미친 ‘다크히어로 천재의사’ 캐릭터를 맡은 만큼 수술 장면을 완성하기 위한 남다른 노력을 기울였다고. 그녀는 “자문의 선생님께 수술 장면에 필요한 술기를 배우고, 충분히 익숙해지는 시간을 가졌다. 계수정의 천재성은 수술 장면뿐만 아니라 드라마적 서사와도 연결돼 있기 때문에, 연기적으로도 그 에너지를 가져가려고 노력했다”라고 설명했다.‘닥터X’는 김지원과 함께 탄탄한 연출과 배우진으로도 화제를 모은 바. 이에 대해 김지원은 첫 호흡을 맞춘 이정림 감독의 반전 매력을 언급해 관심을 모았다. 김지원은 “감독님의 전작을 워낙 재미있게 봐서 궁금했다. 카리스마 있는 작품들을 많이 하셔서 디렉팅도 직설적이고 거침없진 않을까 했는데, 실제로는 답을 미리 정하기보다 현장에서 배우와 같이 호흡하며 장면을 만들어가는 섬세한 스타일이셨다”라며 “나도 그 결에 맞춰 여러 분석들을 들고 가서, 감독님의 디렉팅 안에서 인물을 구축해 나갔던 과정이 기억에 남는다”라고 애정을 보였다.이와 함께 김지원은 워맨스 케미를 예고한 ‘장희숙’ 역의 이정은에 대해서는 “계수정에게 장희숙은 때로는 상사, 때로는 이모, 때로는 친구 같은 ‘울타리 같은 사람’인데, 선배님도 내게 그런 분이었다. 연기자로서의 책임감과 즐거움을 동시에 많이 배운 현장이었다”라며 고마움을 전했다. 이어 “장희숙의 엄청난 액션씬이 하나 있는데 기대해 주셔도 좋을 것”이라고 귀띔해 극중 이정은의 활약에 대한 궁금증을 자극했다.김지원은 이 밖에도 손현주, 김우석, 이진희, 김영민, 이성욱, 허준석, 김영아, 권승우 등 함께한 배우진에게 감사를 표했다. 그녀는 “이분들 덕에 계수정이라는 인물과 ‘닥터X’라는 작품이 더욱 입체적이고 다채롭게 느껴질 수 있었다. 개인적으로 많은 것들을 배우고 느낄 수 있어 소중한 현장이었다”라며 ‘닥터X’만의 끈끈한 팀워크를 과시했다.끝으로 김지원은 벌써부터 뜨거운 관심을 보내고 있는 시청자에게 감사를 전하며 “의사 용역 소개소에서 파견된 의사라는 설정 자체가 신선한 관전포인트가 될 것 같다. 소개소에서 파견된 계수정이 구서대학교병원에서 만들어가는 이야기들을 따라가다 보면, 각 인물의 선택과 후회, 욕망, 아픔 등 여러 이야기들을 만나실 수 있을 것”이라고 당부했다.한편, SBS 새 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’는 내달 9일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr