첫째 아들이 선택적 함구증을 진단 받았다고 밝혔다./사진제공=MBC

첫째 아들이 선택적 함구증을 진단 받았다고 밝혔다./사진제공=MBC

‘오은영 리포트-결혼 지옥’이 굳게 닫힌 방문 뒤에 숨어 있던 ‘1순위 부부’ 첫째의 속마음을 들여다봤다.지난 14일 방송된 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’(이하 ‘결혼 지옥’) 185회에서는 지난주에 이어 ‘1순위 부부’의 두 번째 이야기가 그려졌다. 앞서 부부는 1년 가까이 이어진 대화 단절과 남편의 취미 문제를 두고 좀처럼 좁혀지지 않는 갈등을 보였다. 이날 방송에서는 가족을 피해 방 안에서 홀로 생활하는 17살 첫째와 새아빠인 남편 사이에 7년 동안 쌓여온 오해와 상처가 공개됐다.첫째는 가족이 모두 잠든 새벽 3시에야 조심스럽게 방문을 열었다. 남편이 잠들었는지 거듭 확인한 뒤 먹을 음식만 챙겨 다시 방으로 들어갔고, 가족과 마주치는 일도 철저히 피했다. 학교에서 돌아오면 곧바로 잠들고 밤에만 활동하는 첫째는 아내가 준비한 음식 대신 라면과 즉석식품만 먹고 있었다. 17살 남학생임에도 몸무게가 50kg에 미치지 못했다.첫째는 과거 11살 때 선택적 함구증 진단을 받았던 것으로 밝혀졌다. 지난주 아내가 남편 앞에서 말문이 막히는 이유로 언급된 어려움이 첫째에게도 이어지고 있었던 것. 아내는 첫째가 생후 10개월이었을 때 이혼한 뒤 10년 동안 홀로 키웠지만, 현재의 남편과 재혼하고 세 명의 동생이 태어나는 동안 그 모든 변화를 제대로 설명하지 못했다고 고백했다. 첫째가 친아빠에 관해 묻거나 아빠에게 가겠다고 할까 봐 두려웠던 아내는 아이가 묻지 않자 괜찮다고 여겼고, 첫째는 이유도 모른 채 새로운 가족을 받아들여야 했다.남편 역시 첫째와 가까워지기 위해 게임과 운동을 함께하고, 아내 없이 여행까지 다녀왔다고 털어놨다. 그러나 첫째와의 거리가 좀처럼 좁혀지지 않자, 남편은 “아빠로서 할 수 있는 건 다 했다. 더는 노력하고 싶지 않다”라고 선을 그었다. 급기야 “피가 다른 건 어쩔 수 없는 것 같다”라고 말해 안타까움을 자아냈다. 이에 오은영 박사는 첫째가 남편을 싫어하는 것이 아니라 “두려워하는 것”이라고 분석했다. 불안이 높은 첫째가 타인과 소통하는 상황 자체를 견디기 어려워한다는 것. 오은영 박사는 첫째에게 대답을 재촉하지 말고 말하지 않아도 안전하다고 느낄 수 있는 기초적인 소통부터 시작해야 한다고 조언했다.첫째는 아내의 설득 끝에 함께 심리 검사에 나섰다. 오은영 박사는 첫째가 새아빠인 남편을 처음 만났을 때를 떠올리며 “아버지가 늦게 생긴 것 같았다”라고 답했다고 전했다. 무엇보다 첫째가 오랫동안 품어온 가장 큰 궁금증은 엄마가 친아빠와 왜 이혼했는지, 친아빠가 자신의 곁에서 왜 사라졌는지였다는 사실이었다. 그동안 헤아리지 못했던 아들의 속마음을 확인한 ‘1순위 부부’ 아내는 눈물을 흘렸다.오은영 박사는 “한번 부모는 영원한 부모”라며 첫째가 당장 문을 열지 않더라도 방문 앞에 음식을 놓아주고 편지를 쓰는 등 꾸준히 손을 내밀어야 한다고 강조했다. 이에 남편은 아빠가 처음이라 서툴렀고 자신이 시도하는 과정에서 상처를 줬을 수도 있다며 “이제 네가 어떤 아이인지, 어떤 상황인지 알았으니 아빠가 조금 더 노력하고 마음 쓰겠다”라고 진심을 전했다. 아내 역시 두려움 때문에 세워둔 벽을 깨고 아이에게 필요한 이야기를 감추지 않고 전하기로 다짐했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr