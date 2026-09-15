그룹 에이티즈 홍중 / 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ) 홍중이 미국 싱어송라이터 바지(Bazzi)와 함께한 신곡의 티저를 공개했다.소속사 KQ엔터테인먼트는 지난 14일과 15일 에이티즈 공식 SNS를 통해 홍중의 컬래버레이션곡 'ENOuGH (w/Bazzi)' 티저 포토를 공개했다.사진 속 홍중은 어두운 우주선 내부를 걷거나 우주복을 입고 창밖의 별을 바라보고 있다. "I have all I want"(나는 원하는 모든 것을 가졌다), "You are my enough"(너는 내게 충분한 존재다)라는 문구도 등장해 곡명 'ENOuGH'에 담긴 의미를 암시했다.'ENOuGH'는 'Mine', 'Beautiful' 등으로 알려진 바지와 홍중이 함께한 곡이다. 에이티즈의 리더이자 래퍼인 홍중은 그동안 팀 앨범을 비롯한 여러 곡의 작업에 꾸준히 참여해왔다.'ENOuGH (w/Bazzi)'는 오는 18일 오후 1시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr