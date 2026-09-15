잔나비가 서울 KSPO DOME(옛 체조경기장)에서 두 가지 콘셉트의 단독 공연을 연다.
잔나비는 오는 10월 23일부터 25일까지 사흘간 KSPO DOME 무대에 오른다. 첫날은 발라드 중심의 공연으로 꾸미고, 이어지는 이틀에는 아시아 투어의 마지막을 장식한다.
10월 23일 열리는 잔나비 발라드 컬렉션 '<10월의 어느 멋진 날에> in 서울'은 잔나비가 데뷔 후 처음 선보이는 발라드 콘서트다. 세트리스트를 발라드 곡으로만 구성해 잔나비의 서정적인 음악을 집중적으로 들려줄 예정이다. 24일과 25일에는 잔나비 2026 아시아 투어 파이널 '<스웨트 앤 스타더스트> in 서울'이 열린다. 기존 투어 공연에서 한층 확장한 세트리스트와 무대 구성을 선보인다.
잔나비는 지난 6월 타이베이를 시작으로 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 쿠알라룸푸르와 자카르타를 찾았다. 첫 아시아 투어 '스웨트 앤 스타더스트(Sweat & Stardust)'를 통해 총 7개국 7개 도시에서 현지 관객들과 만났다.
한 공연장에서 사흘간 콘서트를 열면서 무대 구성과 세트리스트가 다른 두 프로그램을 선보이는 것은 잔나비에게도 처음이다. 잔나비는 발라드 컬렉션과 아시아 투어 파이널을 연이어 배치해 각기 다른 공연의 색깔을 보여줄 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
잔나비는 오는 10월 23일부터 25일까지 사흘간 KSPO DOME 무대에 오른다. 첫날은 발라드 중심의 공연으로 꾸미고, 이어지는 이틀에는 아시아 투어의 마지막을 장식한다.
10월 23일 열리는 잔나비 발라드 컬렉션 '<10월의 어느 멋진 날에> in 서울'은 잔나비가 데뷔 후 처음 선보이는 발라드 콘서트다. 세트리스트를 발라드 곡으로만 구성해 잔나비의 서정적인 음악을 집중적으로 들려줄 예정이다. 24일과 25일에는 잔나비 2026 아시아 투어 파이널 '<스웨트 앤 스타더스트> in 서울'이 열린다. 기존 투어 공연에서 한층 확장한 세트리스트와 무대 구성을 선보인다.
잔나비는 지난 6월 타이베이를 시작으로 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 쿠알라룸푸르와 자카르타를 찾았다. 첫 아시아 투어 '스웨트 앤 스타더스트(Sweat & Stardust)'를 통해 총 7개국 7개 도시에서 현지 관객들과 만났다.
한 공연장에서 사흘간 콘서트를 열면서 무대 구성과 세트리스트가 다른 두 프로그램을 선보이는 것은 잔나비에게도 처음이다. 잔나비는 발라드 컬렉션과 아시아 투어 파이널을 연이어 배치해 각기 다른 공연의 색깔을 보여줄 예정이다.
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