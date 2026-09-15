잔나비 콘서트 / 사진=페포니뮤직

잔나비 콘서트 / 사진=페포니뮤직

잔나비가 서울 KSPO DOME(옛 체조경기장)에서 두 가지 콘셉트의 단독 공연을 연다.잔나비는 오는 10월 23일부터 25일까지 사흘간 KSPO DOME 무대에 오른다. 첫날은 발라드 중심의 공연으로 꾸미고, 이어지는 이틀에는 아시아 투어의 마지막을 장식한다.10월 23일 열리는 잔나비 발라드 컬렉션 '<10월의 어느 멋진 날에> in 서울'은 잔나비가 데뷔 후 처음 선보이는 발라드 콘서트다. 세트리스트를 발라드 곡으로만 구성해 잔나비의 서정적인 음악을 집중적으로 들려줄 예정이다.24일과 25일에는 잔나비 2026 아시아 투어 파이널 '<스웨트 앤 스타더스트> in 서울'이 열린다. 기존 투어 공연에서 한층 확장한 세트리스트와 무대 구성을 선보인다.잔나비는 지난 6월 타이베이를 시작으로 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 쿠알라룸푸르와 자카르타를 찾았다. 첫 아시아 투어 '스웨트 앤 스타더스트(Sweat & Stardust)'를 통해 총 7개국 7개 도시에서 현지 관객들과 만났다.한 공연장에서 사흘간 콘서트를 열면서 무대 구성과 세트리스트가 다른 두 프로그램을 선보이는 것은 잔나비에게도 처음이다. 잔나비는 발라드 컬렉션과 아시아 투어 파이널을 연이어 배치해 각기 다른 공연의 색깔을 보여줄 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr