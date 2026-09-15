류혜영이 고경표와의 열애 의혹에 선을 그었다./사진=텐아시아DB

류혜영이 고경표와의 열애 의혹에 선을 그었다./사진='짠한형'

배우 류혜영이 절친 고경표와의 열애 의혹에 선을 그었다.지난 14일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '암살자(들)'의 주역 이민호, 김대명, 류혜영이 게스트로 출연했다.이날 정호철은 최근 MBC '나 혼자 산다'에 함께 출연해 화제를 모았던 류혜영과 고경표의 관계를 언급했다. 당시 방송에서 고경표는 류혜영을 차도 안쪽으로 걷게 에스코트하고, 류혜영이 남긴 음식을 자연스럽게 먹는가 하면 앞머리를 직접 정돈해 주는 다정한 면모로 열애 의혹을 불러일으킨 바 있다. 2015년 tvN 드라마 '응답하라 1988'에서 성보라와 성선우 역으로 호흡을 맞춘 두 사람은 10년 넘게 끈끈한 우정을 이어오고 있다.이에 대해 류혜영은 "다시 방송을 보니 되게 친절하게 해주긴 했더라"라면서도 "그런데 그 직전에 자기 손으로 코를 팠다. 코를 파던 손으로 머리를 만져준 거였다. 나는 당시엔 몰랐다"고 밝혔다. 남긴 음식을 먹은 것에 대해서는 이민호가 "내가 아는 경표는 식탐이 좀 있다"고 대신 해명했다. 류혜영 역시 "사이가 어떻다기보다는 사람 대 사람으로서 그런 것"이라고 거들었다.이민호가 "한 번이라도 고경표에게 설렌 적이 있냐"고 묻자 류혜영은 "항상 설렌다"고 답했다. 그러면서 류혜영은 "키 크고 멋있는 남자를 보면 설렌다. 하지만 사랑과는 완전히 다르다. 그냥 잘생긴 연예인을 보는 감정"이라고 선을 그었다.류혜영은 "예술고등학교 출신이라 동기들끼리 3년 내내 남매처럼 지내는 문화가 몸에 배어 있다"며 "오해가 있었다면 죄송하다. 우리는 정말 그냥 친구"라고 강조했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr