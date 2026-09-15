배우 안재현이 베드신이 있는 작품을 준비하며 시작한 운동에 푹 빠진 근황을 전했다./사진=안재현 유튜브 캡처

배우 안재현이 베드신이 있는 작품을 준비하며 시작한 운동에 푹 빠진 근황을 전했다./사진=안재현 유튜브 캡처

배우 안재현이 베드신이 있는 작품을 준비하며 시작한 운동에 푹 빠진 근황을 전했다./사진=안재현 유튜브 캡처

배우 안재현이 베드신이 있는 작품을 준비하며 시작한 운동에 푹 빠진 근황을 전했다.14일 안재현의 유튜브 채널에는 '헬스에 빠져버린 안재현의 요즘 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 안재현은 "요즘 헬스에 푹 빠져서 운동하는 재미를 알아가고 있다"며 자신의 운동 루틴을 소개했다.오전 8시 40분께 헬스장을 찾은 안재현은 본격적인 웨이트에 앞서 복근 운동에 돌입했다. 그는 "처음과 끝으로 해서 하루에 1000개씩 하고 있거든요"라며 아령까지 활용해 운동을 이어갔다.제작진이 1000개를 고집하는 이유를 묻자 안재현은 "복근이 나와야 하니까. 간단한 원리입니다"라고 답했다. 복근 운동 700개를 마친 뒤에는 "이제 기본 운동. 이제 몸 푸는 거 끝"이라며 본 운동을 시작했다.안재현은 사이드 레터럴 레이즈와 숄더 프레스 등 어깨 운동을 연이어 소화했다. 트레이너는 "지금은 다이어트를 해야 하는 시점이라 개수도 많고 강도도 높다. 재현 씨가 묵묵히 열심히 하고 있다"고 설명했다.운동은 일주일 내내 이어진다고 했다. 안재현은 일주일에 며칠 헬스장을 찾느냐는 질문에 "일주일 다 와"라고 답했다. 오전 8시 40분께 시작해 웨이트와 1시간의 유산소 운동을 마친 뒤 샤워와 식사까지 하면 오후 2시 30분이 된다고 설명했다.꾸준한 운동으로 달라진 모습에도 만족감을 나타냈다. 안재현은 거울을 바라보다 "슬슬 최면이 온다. 나 자신이 잘생겨 보이는 최면이 올 때가 있어"라고 말해 웃음을 자아냈다. 운동을 시작한 뒤 피부도 이전보다 좋아진 것 같다고 이야기했다.목표로 삼은 체형은 영화 '파이트 클럽' 속 브래드 피트다. 트레이너는 "과하지 않은데 누가 봐도 되게 예쁘게 밸런스 잡혀 있는 근육"을 만드는 것이 목표라고 밝혔다. 안재현 역시 "더 커 보이고 싶어요"라며 몸을 키우겠다는 의지를 보였다.운동에 집중하면서 생활 습관에도 변화가 생겼다. 평소 술을 즐긴다는 안재현은 "시원한 맥주에 좋아하는 채널 보면서 이렇게 잠드는 게 낙이잖아"라면서도 "맥주가 들어갈 공간이 없어. 솔직히 배불러"라고 말했다.안재현이 본격적으로 몸을 만들기 시작한 계기는 작품이었다. 그는 앞서 베드신이 있는 작품을 맡으면서 근육을 키우기 시작했다고 밝힌 바 있다. 당시 최저 60kg까지 나갔던 몸무게를 77kg까지 늘렸다고 전해 화제를 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr