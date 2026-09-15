김윤지가 딸 엘라를 향한 애틋한 마음을 나타냈다. / 사진='ns윤지' 유튜브 캡처

김윤지가 딸 엘라를 두고 한국에 방문했다. / 사진='ns윤지' 유튜브 캡처

가수 겸 배우 김윤지가 딸 엘라를 향한 애틋한 마음을 나타냈다.지난 14일 유튜브 채널 'ns윤지'에는 '엘라 없이 한국에서 뭐했게요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 현재 미국에 거주 중인 김윤지가 한국행을 준비하는 모습이 담겼다.김윤지는 딸 엘라와 행복한 시간을 보냈다. 한국 일정을 위해 딸 엘라 없이 짐을 쌌다. 그는 "한국에서 먹고 싶은 거 천지인데 마라탕을 한 번도 안 먹어봤다"며 먹고 싶은 한국 음식을 줄줄이 읊었다. 짐을 싸던 김윤지는 "엘라 없이 가려니까 마음이 너무 착잡하다"고 털어놨다. 그는 미국에 남을 딸을 위해 미역국, 맥앤치즈, 파스타, 카레 등을 미리 만들어 두고 떠날 준비를 마쳤다.공항에 도착한 김윤지는 딸 엘라를 안고 있었다. 그는 "(딸이 내가) 가는 걸 아나 보다. 떨어지지 않으려고 한다"고 말했다. 비행기를 타러 가는 김윤지는 딸과의 이별 순간을 떠올렸다. 그는 "엘라가 너무 울어서 공항이 울음소리로 번졌다"며 "눈물이 찔끔 나서 카메라를 켤 정신도 없었다"고 당시의 먹먹했던 심정을 고백했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr