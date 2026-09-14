김재철과 김혜수가 '지금 불륜'에서 호흡을 맞췄다. / 사진=텐아시아DB

'지금 불륜' 주보성을 통해 새로운 모습을 보여준 김재철. / 사진제공=쿠팡플레이

배우 김재철이 김혜수와 촬영한 애정신 비하인드를 공개했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜')에 출연한 김재철을 만났다.'지금 불륜'은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 박경희(김혜수 분)·임재홍(김지훈 분) 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부 안수정(조여정 분)·주보성이 불륜조차 하찮아지는 비밀로 얽히면서 벌어지는 블랙 코미디다. 김재철은 안수정의 전남편이자 피부과 의사 주보성 역을 맡았다.극 중 주보성과 박경희의 애정신은 웃음과 높은 수위를 동시에 잡아야 했던 장면이었다. 김재철은 김혜수와 앞서 SBS '하이에나'에서 호흡을 맞춘 경험이 있어 부담을 덜 수 있었다고 말했다. 그는 "선배님과 친분이 있어서 다행이었다"라며 "내던질 수 있다는 안도감이 있었다. 장면 자체가 수위도 있고 어려워서 걱정을 많이 하고 갔다. 선배님을 어느 정도로 과감하게 다뤄야 할지, 대사는 어떻게 가져가야 할지 고민했다"고 당시를 떠올렸다.이어 김재철은 "그런데 김혜수 선배님은 그런 연기를 하는 데 거침이 없다. '나는 누워 있으면 되잖아. 알아서 해. 잘할 거잖아'라는 식으로 믿어주셨다. 덕분에 자신 있게 할 수 있었고 한두 테이크 만에 오케이 사인이 났다. 선배님께 감사했다"고 말했다.김혜수와 함께 연기하며 많은 것을 배웠다고. 김재철은 "믿고 던질 수 있게 해주는 분이다. 카리스마 있게 해내는 모습을 보면서 많이 배웠다"고 이야기했다. 그러면서 "결국 이번 작품에서는 마음을 얻지 못하지 않나. 그래서 '다음 작품에서는 꼭 선배님의 마음을 빼앗는 캐릭터로 나타나겠다'고 문자를 남겼다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr