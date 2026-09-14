방송인 전현무가 공식석상에서 얼굴을 보이고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진제공=MBN '전현무계획4'

방송인 전현무가 출연 중인 예능 '나 혼자 산다'가 조작 논란을 인정한 가운데, 그가 출연 중인 또다른 예능도 조작 의혹에 휩싸이면서 결국 시청자 의심이 현실화됐다.지난 13일 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 제작진은 공식 채널을 통해 식당 사전 섭외 의혹에 대한 입장을 내놨다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 '전현무계획4' 촬영팀이 한 식당을 영업 시작 전부터 찾아가 대기하고 있었다는 취지의 목격담이 담긴 글이 확산됐다. 식당을 미리 섭외한 뒤 현장에서 우연히 찾아간 것처럼 연출한 게 아니냐는 의혹이다.이에 제작진은 "본 방송의 식당 섭외와 관련해 사실과 다른 내용이 확산되고 있다"며 "이는 사실과 다르다"고 밝혔다. 제작진 측은 "식당 촬영에 앞서 해당 식당 또는 사장님과 사전 접촉해 촬영을 협의하거나 출연진의 방문 사실을 미리 알리지 않는다"며 "이는 프로그램 시작부터 현재까지 일관되게 지켜온 제작 원칙"이라고 의혹에 선을 그었다.이어 제작진은 "사실 확인 없이 온라인 상에서 프로그램의 조작이나 연출이 확인된 것처럼 표현되고 있는 점에 대해 유감을 표한다"면서 "'전현무계획'은 앞으로도 지켜온 제작 원칙에 따라 프로그램을 만들어갈 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "확인되지 않은 내용을 사실처럼 확대·재생산하는 보도에 대해서는 필요한 경우 적극적으로 사실관계를 바로잡겠다"고 경고했다.이같은 제작진 측 입장에 출연진 전현무는 '좋아요'를 눌렀다. 제작진의 반박에 힘을 실은 것으로 풀이된다.앞서 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')는 지난달 14일과 21일 전현무의 카자흐스탄 알마티 여행기를 송출했다가 조작 논란에 휩싸였다. 방송 후 일부 누리꾼들이 카자흐스탄에서 렌터카 이용 절차가 복잡한 점, 스태프들이 동행하는 여행에서 모든 것들이 순조롭게 이뤄졌다는 점 등을 근거로 들며 "전현무의 이번 여행이 즉흥이 맞느냐"고 의문을 제기했기 때문이다.그러자 제작진은 지난달 25일 "촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 선을 그었다. 하지만 31일 돌연 "금전적 협찬이나 제작비 지원받지 않았지만, 촬영 협조를 받았다"고 말을 바꿨다.이후 기존 방송을 불과 몇 시간 앞두고 재작진은 지난 4일 전현무의 카자흐스탄 여행이 사전 계획 아래 진행됐음을 인정했다. 제작진은 "전현무가 평소 관심을 보여온 여행지와 항공편 상황 등을 고려했을 때 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했다"며 "카자흐스탄행이 결정될 경우 곧바로 촬영에 대응할 수 있도록 스태프의 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조도 요청해 두었다"고 밝히면서 다시 대중의 공분을 샀다.한편 '전현무계획4'는 전현무와 곽튜브가 별도의 계획이나 사전 섭외 없이 현장에서 직접 식당을 찾아가는 '리얼 길바닥 먹큐멘터리'를 표방하는 프로그램이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr