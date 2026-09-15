배우 원현준과 이수진이 서로를 껴안으며 럽스타그램을 인증하고 있다. / 사진=원현준 SNS

사진=원현준 SNS

배우 원현준(46)과 이수진(37)이 백년가약을 맺는 가운데, 두 사람이 지난해 6월부터 럽스타그램을 이어온 것으로 확인됐다.원현준은 지난해 6월 2일 자신의 인스타그램에 "00602+890602=250602 노빠꾸데이"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 모자를 푹 눌러 쓴 이수진이 셀카를 찍고 있는 모습. 원현준은 이수진의 생일이 자신과 같은 것을 밝히며 2025년의 각자 생일을 기념했다. 이수진만 조명한 해당 게시물에는 원현준의 결혼 여부를 묻는 누리꾼도 있었다.이어 두 사람은 같은해 11월 일본 오키나와로 동반 여행을 떠났다. 두 사람은 같은 모자를 착용하고 있었으며, 배우 김의성이 "같은 모자를 썼는데..."라며 럽스타그램을 의심하기도 했다.지난 5월에는 함께 우중 골프를 치기도 했다. 메인 영상에는 이수진으로 보이는 인물이 그대로 나타났고, 뒤이어 모든 영상과 사진에 이수진이 담기며 럽스타그램을 숨기지 않았다.앞서 두 사람은 지난 14일 각자 SNS에 "다가오는 10월 4일 저의 가장 소중한 연인과 평생을 함께하기로 약속했다"고 결혼 소식을 전했다.한편 원현준은 2009년 KBS2 드라마 '아이리스'로 데뷔해 '이태원 클라쓰', '파인: 촌뜨기들' 등에서 활약했다. 올해는 SBS '김부장'에서 땅강아지라 불리는 강국철 역으로 강한 인상을 남겼다.이수진은 2019년 OCN 드라마 '달리는 조사관'으로 데뷔했다. 이후 '미스 몬테크리스토', '이로운 사기', '지금 거신 전화는'에 출연했다. 두 사람은 지난해 디즈니+ 시리즈 '하이퍼나이프'에 동반 출연하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr