사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '짠한형'

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'짠한형' 배우 류혜영이 절친 고경표을 향한 솔직한 마음을 고백했다.14일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 이민호, 류혜영, 김대명이 출연했다.이날 류혜영과 고경표의 남다른 친분이 화두에 올랐다. 두 사람은 과거 MBC '나 혼자 산다'에 함께 출연해 자연스러운 스킨십과 허물없는 모습으로 '친구 이상 아니냐'는 반응을 얻은 바 있다.이민호가 "한 번이라도 고경표한테 설렌 적이 있냐"고 묻자 류혜영은 망설임 없이 "항상 설렌다"고 답했다. 그는 "인간 대 인간으로서 키 크고 멋있는 남자다. 멋있어서 설렌다"면서도 "사랑과는 완전 다르다. 잘생긴 연예인 느낌"이라고 강조했다.두 사람의 관계를 의심하게 만든 과거 장면들도 소환됐다. 정호철은 류혜영이 먹다 남긴 냉면을 고경표가 자연스럽게 먹었던 모습을 언급했다. 고경표와 친한 이민호는 "내가 아는 경표는 식탐이 있다. 그건 완전 인정"이라고 단번에 해명했고, 김대명도 "음식만 보인 것"이라고 거들어 웃음을 자아냈다.고경표가 길에서 류혜영의 앞머리를 직접 정리해준 장면도 언급됐다. 이민호가 "털털한 터치였는지 세심한 거였는지가 중요하다"고 분석하자 류혜영은 "친절하게 해주긴 했다. 그런데 그 직전에 코를 팠다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.류혜영은 고경표와 허물없이 지낼 수 있는 이유도 설명했다. 예술고등학교 출신인 그는 "한 반에 32명이 3년 내내 공간만 옮겨서 같이 간다"며 친구들과 형제, 남매처럼 지내는 방식이 자연스럽게 체화됐다고 밝혔다. 그러면서 "오해가 있었다면 죄송하다. 그냥 친구 사이다"라고 열애 가능성을 일축했다.한편 류혜영과 고경표는 2015년 방송된 tvN '응답하라 1988'에서 각각 성보라와 성선우 역을 맡아 연인으로 호흡을 맞췄다. 이후에도 오랜 시간 절친한 관계를 이어오고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr