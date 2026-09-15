이민호가 '암살자(들)'에서 기자 영일 역을 맡았다. / 사진제공=하이브미디어코프

'암살자(들)'의 한 장면. 이민호가 수첩에 무언가를 열심히 적고 있다. / 사진제공=하이브미디어코프

'암살자(들)'이 오는 23일 개봉한다. / 사진제공=하이브미디어코프

"신선하다는 평가를 들으면 가장 만족할 수 있을 것 같아요."재벌 2세, 백마 탄 왕자님. 모두 배우 이민호를 떠올리면 자연스럽게 따라붙는 이미지다. 그의 이미지를 각인시킨 '꽃보다 남자', '상속자들', '푸른 바다의 전설' 등도 대부분 로맨스가 중심인 작품이다. 이민호는 20대 시절 출연한 작품들에 대한 애정을 나타내면서도 나이가 들면서 색다른 모습을 보여주고 싶은 갈증이 있었다.오는 23일 개봉하는 '암살자(들)'(감독 허진호)은 그런 이민호의 새로운 모습을 볼 수 있는 작품이다. 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 소재로 한 이 영화는 사건의 배후와 진실을 파헤치는 사람들의 이야기를 그린다.이민호가 맡은 영일은 사건 당일 현장에 있었던 기자다. 사건의 진실을 파헤치기 위해 누구보다 적극적으로 뛰어다니는 인물이다. 동시에 재벌집 막내아들이라는 배경도 가지고 있다. 그간 여러 작품에서 재벌가 자제 역할을 맡은 이민호는 이번에도 비슷한 설정을 맡게 된 이유를 묻자 "사석에서 귀티 난다는 말을 많이 듣긴 한다"고 농담했다.설정은 익숙했지만, 이민호가 영화에서 보여주려 한 영일의 모습은 이전과 달랐다. 눈앞에서 충격적인 사건을 목격한 뒤 몸을 벌벌 떨면서도 취재를 이어가고, 무언가를 지키기 위해 몸을 던지는 등 과격한 액션도 소화했다."영일은 가정에서 보호와 사랑을 받으며 큰 인물이에요. 그걸 물려받았으면 안정된 삶을 살 수 있었죠. 하지만 영일은 그 길이 자신이 지향하는 길이 아니라고 생각했을 것 같아요. 그는 기자로서 자신만의 방식으로 자유 민주화 운동에 책임을 다하려는 인물이었다고 생각해요."그동안 주로 극을 이끄는 배우로 활약했던 이민호는 이번 작품에서 호흡을 맞춘 선배 유해진과 박해일의 존재가 든든했다고 말했다. 그는 "이 조합 사이에서 잘 묻어야 한다고 생각했다"며 "첫 촬영 모니터를 했을 때 마음 놓고 해도 되겠다는 확신이 생겼다"고 밝혔다.박해일은 앞선 인터뷰에서 "이민호가 촬영이 없는 날에도 현장에 왔다"며 칭찬하기도 했다. 이에 이민호는 "오히려 박해일 선배가 촬영이 없을 때도 소품과 공간이 완성되기 전부터 시찰하듯이 늘 촬영장에 온다"며 "그 모습을 본 저로서는 안 갈 수가 없다. 촬영이 없을 때도"라고 털어놔 웃음을 자아냈다."선배님들은 어떻게 (연기)하시는지 궁금해서 갔던 적도 있어요. 현장에 가도 편안하니까 식구처럼 섞여 있는데, 그래서 좀 더 간 것 같아요. 하하."이민호는 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원의 시행한 '가장 영향력 있는 한류스타' 조사에서 배우로 13년째 1위를 지키고 있다. 비결을 묻자 이민호는 '20대 때 했던 로맨스 작품'을 꼽았다. 그는 "20대 때 했던 작품들이 때론 서툴고 순수한 사랑을 표현했던 인물들 위주였다"며 "그런 경험은 문화나 언어를 뛰어넘게 다 같이 공감할 수 있는 정서"라고 설명했다."사실 그때는 '왜 자꾸 로맨스 위주로 하냐, 배우면 영화를 많이 해야지'라는 얘기도 많이 들었어요. 하지만 20대 때 남길 수 있었던 정서를 많이 남겨두길 참 잘했다고 생각해요. 해외 팬분들도 그런 면을 좋아해 주시는 것 같아 감사하죠."이민호는 40대를 앞둔 배우로서 더 다양한 모습을 보여주고 싶다고 말했다. 새롭게 연기하고 싶은 캐릭터 중 하나로 "어른 섹시를 강조하고 싶다"며 웃었다. 어른 섹시가 무엇이냐고 묻는 말에는 "나도 이제 내년부터 만들어가야 한다"고 했다."많이 고민할 것 같아요. 어른의 멜로도 찍고 싶고요. 캐릭터들도 좋은 곳에 있는 화초 같은 느낌보다 잡초 같은 캐릭터를 많이 하게 되지 않을까요? 20대처럼 첫눈에 반하는 것보다 지금 제 나이에 맞는 정서를 넣어야 한다는 생각이 들어요."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr