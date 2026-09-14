사진=박수홍 SNS

사진=박수홍 유튜브

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방송인 박수홍, 김다예 부부가 항공기 지연 논란 이후 약 3주 만에 가족 유튜브 활동을 재개했다.14일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '언제 이렇게 친해졌지..? 재이와 다홍이 요즘 이렇게 지내요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에는 박수홍, 김다예 부부 대신 딸 재이 양과 반려묘 다홍이의 일상이 주로 담겼다. 재이는 다홍이 앞에서 그림책을 펼쳐 읽어주고, 책 속 장면을 따라 세수하는 동작을 흉내 냈다. 신나게 춤을 추는 재이 곁을 다홍이가 지키는가 하면, 두 사람은 같은 침대에 나란히 누워 낮잠을 청하기도 했다.샤워를 마친 재이는 체온계를 들고 다홍이의 체온을 재는 듯한 역할놀이를 이어갔다. 다홍이에게 입을 맞추며 애정을 표현하는 등 영상 내내 밝은 모습을 보였다.김다예는 "22개월째 함께 지내고 있는 다홍이와 재이. 요즘 둘이 얼마나 친해졌는지 붙어 있는 시간이 많아졌다"며 "다홍이도 재이도 서로에게 좋은 친구가 된 것 같다"고 전했다. 박수홍과 김다예는 직접 모습을 드러내지 않았으며, 박수홍은 신체 일부만 잠시 화면에 등장했다.이번 영상은 박수홍 가족이 항공기 출발 지연 논란에 휩싸인 뒤 약 3주 만에 올린 콘텐츠다. 앞서 박수홍 가족은 인천국제공항에서 괌으로 향하는 여객기에 탑승했다가 딸 재이가 심하게 울자 다른 승객들에게 피해를 줄 것을 우려해 자진 하차 의사를 밝혔다. 이후 아이가 진정되자 하차 의사를 번복했고, 승객 재확인과 보안 검색 등 관련 절차가 진행되면서 항공기 출발이 약 1시간 지연돼 논란이 일었다.논란이 커지자 박수홍은 지난달 26일 "비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다. 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다"고 사과했다.박수홍은 "항공 절차에 대한 무지와 미숙한 판단으로 인해 벌어진 일로 변명의 여지가 없다"고 고개를 숙였다. 이후 부부는 SNS와 유튜브 업로드를 잠시 중단했으며, 박수홍은 지난 7일 생방송 홈쇼핑에 출연해 방송 활동을 재개했다.한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했으며, 2024년 딸 재이 양을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr