사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 출연자 영식과 영자가 무전기를 활용한 색다른 방식의 데이트를 즐기며 호감 표현부터 솔직한 마음의 고민, 연애 가치관까지 다채로운 대화를 통해 특별한 추억을 쌓았다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_영자의 로망! 무전기 데이트하기♥'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 33기 영식과 영자는 무전기 데이트라는 독특한 컨셉으로 서로의 마음을 확인하는 시간을 가졌다.우선 영식은 데이트 상대를 선택하는 순간 "내심 영자가 오기를 간절히 바랐다"고 고백하며 "직접 손을 잡을 수 있어서 좋았다"는 솔직한 마음을 숨김없이 표현했다. 영식의 깜짝 고백에 영자 역시 영식을 귀인이라고 칭하며 긍정적인 반가움과 호의로 화답해 초반부터 핑크빛 분위기를 자아냈다.이어진 데이트에서 두 사람은 무전기를 들고 소소한 끝말잇기 게임을 진행하며 현장의 긴장감을 풀고 친밀도를 한층 끌어올렸다.끝말잇기 도중 영식이 영어 단어를 사용해도 되는지 묻는 등 장난기 가득한 모습을 보여 화기애애한 웃음꽃이 피어났다.영식은 본인이 꿈꾸는 데이트 로망과 가치관을 공유하며 거창한 액티비티나 화려한 이벤트보다 좋아하는 사람과 함께 산책을 하고 영화를 보며 카페에서 대화를 나누는 사소하고 일상적인 시간의 행복이 가장 중요하다고 덧붙였다.데이트 후반부에서는 향후 마음의 방향과 슈퍼 데이트권을 둘러싼 진솔한 질문과 답변이 오갔다. 영자가 "마음이 확고하게 향하는 출연자가 생기면 슈퍼 데이트권을 쟁취하기 위해 적극적으로 노력할 것이냐"고 묻자 영식은 "아직 마음이 확고하게 결정되지 않아 적극적으로 나서지 못하는 상황이다"고 솔직히 털어놓았다.이에 영자가 슈퍼 데이트권을 따기 위한 노력을 제안해 보자 영식은 "비밀"이라는 여운 깊은 답변을 남기며 솔로나라 속 복잡한 심경을 전했다. 대화를 마친 두 사람은 추억을 간직하기 위해 아름다운 연못 앞으로 이동해 다정하게 셀카를 촬영하며 무전기 데이트 대담을 성황리에 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr