사진=안재현 유튜브

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배우 안재현이 베드신을 계기로 시작한 운동에 푹 빠진 근황을 공개했다.14일 안재현 유튜브 채널에는 '헬스에 빠져버린 안재현의 요즘 근황'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 안재현은 오전 8시 40분께 헬스장에 도착해 운동에 돌입했다. 시작부터 복근 운동 1000개를 소화한다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "처음과 끝으로 하루에 1000개씩 하고 있다"며 아령까지 더해 복근 운동을 이어갔다. 제작진이 1000개를 하는 이유를 묻자 "복근이 나와야 되니까. 간단한 원리"라고 답했다.그러나 복근 운동은 본 운동 전 준비 단계에 불과했다. 안재현은 사이드 레터럴 레이즈와 숄더 프레스, 어깨 후면 운동 등을 연이어 소화했다. 트레이너는 "지금은 다이어트를 해야 되는 시점이라 개수도 많고 강도도 높다. 재현 씨가 묵묵히 열심히 하고 있다"고 설명했다.운동량도 상당했다. 안재현은 "일주일에 일주일 다 온다"며 주 7일 헬스장을 찾는다고 밝혔다. 오전 8시 40분께 운동을 시작해 웨이트에 유산소 1시간을 더하고 샤워와 식사까지 마치면 오후 2시 30분이 된다고. 하루 4시간 넘게 운동에 투자하는 셈이다.몸을 만들면서 변화도 체감하고 있었다. 안재현은 "원래 피부는 좋았지만 운동을 시작하고 더 좋아졌다"고 만족감을 드러냈다. 거울로 몸을 확인하던 중에는 "슬슬 최면이 온다. 나 자신이 잘생겨 보이는 최면이 올 때가 있다"고 너스레를 떨었다.추구미를 묻자, 트레이너는 "저희가 만들고 싶은 건 브래드 피트가 영화 '파이트 클럽'에서 보여준 몸"이라며 "과하지 않은데 누가 봐도 예쁘게 밸런스가 잡혀 있는 근육을 만들려고 한다"고 밝혔다. 안재현 역시 "더 커 보이고 싶다"며 어깨와 복근 등 세세한 부분까지 신경 썼다.운동에 빠지면서 생활 습관도 달라졌다. 평소 술을 좋아한다는 안재현은 "시원한 맥주에 좋아하는 채널을 보면서 잠드는 게 낙인데, 이제 맥주가 들어갈 공간이 없다. 배부르다"고 말했다. 운동 후 단백질을 챙겨 먹고 일찍 잠드는 생활이 자연스럽게 자리 잡았다고 설명했다.한편 안재현은 앞서 베드신이 있는 작품을 맡으면서 본격적으로 근육을 키우기 시작했다고 밝힌 바 있다. 당시 "최저 몸무게가 60kg이었는데 베드신이 있는 작품을 맡게 되면서 근육을 키우기 시작했다. 현재는 77kg"이라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr