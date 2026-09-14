사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 배우 이민호가 서른 중반을 넘어서면서 혼자 시간을 보내는 법을 배우기 시작했다고 털어놨다.14일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 이민호, 류혜영, 김대명이 출연했다.이날 신동엽이 이민호에게 "혼자 식당에 가서 밥 먹어본 적 없지?"라고 묻자 그는 "일본에서는 자주 먹는다. 몇 년 전부터 혼자인 걸 즐겨보려고 하는 패턴으로 바꿨다"고 밝혔다.특히 이민호는 "2~3년 전부터 공항도 혼자 가봤다"고 고백해 놀라움을 안겼다. 류혜영이 "좀 신기하다. 어떻게 산 건지"라고 반응하자 그는 "혼자 가볼 일이 없었다"고 설명했다.이민호는 "그렇게 살려고 한 건 아니지만 자연스럽게 늘 누군가 챙겨줄 사람들이 옆에 있었고 친구들이 있었다"고 말했다. 오랜 시간 주변 사람들과 함께 움직이는 생활에 익숙했던 만큼 혼자 무언가를 해야 할 상황 자체가 많지 않았던 것.그러나 서른 중반을 넘어서면서 생각이 달라졌다. 이민호는 "혼자서 시간을 보내는 법에 익숙해지지 않으면 힘들어질 수 있겠더라"며 "그때부터 혼자 여행도 가봤다"고 털어놨다.처음부터 혼자만의 시간이 편했던 것은 아니었다. 그는 "처음에는 되게 어색했다. 일본에서도 혼자 괜히 낯간지럽고 뻘쭘했다"고 회상했다. 하지만 혼자 여행하고 식사하는 경험이 쌓인 지금은 "너무 편하다"고 달라진 모습을 전했다.다만 여전히 사람들과 함께하는 순간에서 더 큰 행복을 느낀다고 밝혔다. 이민호는 "혼자 먹는 것보다 누군가랑 같이 먹고 같이 맛있음을 느낄 때 행복해하는 스타일"이라며 "어디를 가더라도 누구랑 가느냐에 영향을 받는 사람이란 걸 느꼈다"고 말했다.한편 이민호는 김대명, 류혜영과 영화 '암살자(들)'로 관객들과 만날 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr