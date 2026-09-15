유승호가 '‘애인 전남친 결혼식'에 대한 단호한 태도를 보인다./사진제공=SBS

유승호가 '‘애인 전남친 결혼식'에 대한 단호한 태도를 보인다./사진제공=SBS

‘애인 전남친 결혼식’에 대한 유승호, 영케이의 극과 극 대처법이 공개된다.오는 15일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트)로 유승호, 영케이가 청담동 일대의 틈새 시간을 찾는다.이날 유재석, 유연석, 유승호, 영케이는 애인이 전남친 결혼식에 갈 수 있는지를 두고 팽팽한 갑론을박이 펼쳐진다. 영케이는 “저는 최선을 다해서 쫙 빼입고 같이 갈 것 같다”라며 금방이라도 갈 기세로 일어선다. 유승호는 “저는 아예 가지 말자고 말릴 것 같다”라며 단호하게 손사래를 친다.이에 유재석은 “애인이 전 남친한테 복수하고 싶어 하는 건 전 남친을 아직도 잊지 못한 거 아니야”라며 오히려 애인의 마음에 의문을 제기한다. 유연석은 “내가 빠지면 안 되는 상황일 수도 있지 않냐. 직장 동료면 얘기가 다르다”라고 뜻밖의 현실적 변수를 꺼낸다. 그러자 유승호는 “여자친구한테 ‘나랑 사귀는 게 전 남친한테는 복수야’라고 설득할 것 같다”라며 조용히 결정타를 투척한다. 유재석은 “승호는 그럴 수 있지. 난 어림도 없어”라며 고개를 내젓는다.유승호는 데뷔 25년 차의 고충으로 유재석과 공감대를 형성한다. 유승호는 “옛날엔 촬영장에 가면 다들 형, 누나들뿐이었다. 그런데 이제는 제가 형님, 선배님 호칭으로 불린다”라며 촬영장 막내에서 선배가 된 현실을 털어놓는다. 그러더니 “요즘 촬영장은 시간도 칼같이 끝내주시더라. 많이 달라졌다”라며 격세지감을 보여 유일한 20세기 데뷔 동기 유재석의 공감을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr