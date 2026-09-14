사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 배우 이다해가 직접 인테리어까지 한 중국 상하이 50억원대 집이 자가가 아닌 월세라고 밝혀 놀라움을 안겼다.14일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 가수 세븐과 결혼해 현재 임신 중인 이다해가 출연해 중국 활동과 현지 생활에 대해 이야기했다.이날 이다해는 유창한 중국어 실력을 자랑하며 중국에서 활동하게 된 계기를 밝혔다. 그는 "'마이걸'이라는 드라마를 찍었는데 중국에서 사랑을 많이 받았다. 그래서 드라마를 세 편 정도 중국에 가서 찍었다"고 말했다. 임신 전에는 "최소 1년에 3분의 1은 중국에 있었다"며 "거기에 회사가 있고 집이 있다"고 설명했다.이다해는 지난해 직접 꾸민 상하이 집을 공개해 화제를 모았다. 고급스러운 인테리어와 가구가 눈길을 끌었지만 해당 집은 자가가 아닌 월세였다. 이다해는 "저는 아직 못 산다"고 밝히며 상하이에서 주택을 구입하기 위해서는 일정한 거주 및 관련 조건을 갖춰야 한다고 설명했다.그는 "외국인이나 중국인도 다른 도시에서 상하이에 왔으면 돈이 있어도 집을 사고 싶다고 바로 살 수 있는 게 아니다. 상하이에 머물렀고 세금을 내면서 주민으로 살았다는 게 있어야 한다"며 "내년 정도면 가능하다"고 전했다.현재 거주 중인 집의 가격도 공개했다. 이다해는 "제가 지금 월세로 살고 있지 않나. 그게 지금 50억원 정도 가격이다. 월세는 600만원 정도"라고 밝혔다. 단순 계산하면 1년 월세만 약 7200만원에 달한다.박세리는 자가도 아닌 집에 인테리어 비용을 들이는 것이 아깝지 않은지 궁금해했다. 이에 이다해는 "인테리어에 돈을 거의 안 들였다. 제작 가구 업체랑 한 것"이라고 답했다. 공간에 어울리는 가구를 고르고 일부는 직접 디자인하는 등 비용 부담을 줄이면서 자신의 취향을 반영한 것으로 전해졌다.이다해는 국내에서도 상당한 부동산 자산을 보유한 것으로 알려졌다. 남편 세븐과 함께 서울 강남과 마포 등에 건물 3채를 보유하고 있으며, 해당 건물들의 자산 가치는 총 약 325억원으로 알려졌다.한편 이다해와 세븐은 오랜 열애 끝에 2023년 결혼했다. 현재 첫 아이를 임신 중이며 오는 12월 출산을 앞두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr