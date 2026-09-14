사진 = 25기 영자 인스타그램

사진 = 25기 영자 인스타그램

사진 = 25기 영자 인스타그램

사진 = 25기 영자 인스타그램

'나는 솔로' 25기 영자가 앞머리를 내린 새로운 모습으로 시선을 끌었다.25기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "🕗👋🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 25기 영자는 아이보리 컬러의 민소매 상의를 입고 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 옆을 바라보고 있다. 이마 위로 가볍게 내려온 시스루뱅과 얼굴 양옆을 감싸는 머리카락이 눈에 띄며 연한 핑크빛 프레임의 타원형 선글라스를 머리 위에 올렸다. 입술을 살짝 내민 표정과 함께 어깨에 새겨진 작은 타투도 가까운 구도에서 드러났다.이어진 사진에서 25기 영자는 선글라스를 눈앞까지 내려 착용하고 시선을 아래로 향했다. 초록색 식물을 배경으로 상반신이 가까이 담겼으며 아이보리 민소매 상의와 길게 내려온 검은 머리, 밝은 색상의 선글라스가 한 화면에 어우러졌다.또 다른 사진에서 25기 영자는 양손으로 볼을 감싼 채 아래를 바라보고 있다. 아이보리 민소매 상의에 화이트 팬츠를 매치했으며, 팔과 어깨에 새겨진 작은 타투도 자연스럽게 보인다.마지막 사진에서 25기 영자는 같은 공간에 쪼그려 앉아 두 팔을 앞으로 길게 뻗고 손가락을 모은 포즈를 취했다. 선글라스를 착용한 채 눈을 감은 모습이 담겼으며 아이보리와 화이트로 맞춘 차림이 전신 구도에서 한눈에 들어온다.이를 본 팬들은 "아 귀여워", "시스루뱅 앞머리 내린것두 넘 이쁨", "너무 예뻐", "귀여워요", "앞머리 너무너무 어울리고 예뻐요", "이뽀요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 25기 영자는 32세로 '나솔사계'에서 20기 영식과 최종 커플이 됐지만 현실 커플로는 이어지지 않은 것으로 전해졌다. 영자는 크레에이터 소속사와 계약을 맺은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr