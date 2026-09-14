배우 안은진이 '나쁜엄마' 촬영 중 안면마비를 겪었다고 고백했다./사진=텐아시아DB

배우 안은진이 '나쁜엄마' 촬영 중 안면마비를 겪었다고 고백했다./사진=유튜브 '요정식탁' 캡처

배우 안은진이 '나쁜엄마' 촬영 중 안면마비를 겪었다고 고백했다./사진=유튜브 '요정식탁' 캡처

배우 안은진이 '나쁜엄마' 촬영 중 안면마비를 겪었다고 고백했다.지난 13일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '저번 주에 강준이가 뭐라고 하고 갔죠?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로 출연한 안은진은 작품 촬영 당시 겪었던 건강 문제를 털어놨다.안은진은 '나쁜엄마' 촬영 중 구안와사가 찾아왔다고 밝혔다. 그는 "촬영 날 세수하고 양치하는데 입에서 물이 새더라"며 "입을 잡고 오물오물해야 했다. 얼굴이 시차로 움직였다"고 당시를 떠올렸다.안은진은 "이게 구안와사인 줄도 모르고 현장에 갔다. 갈수록 이상하더라"고 말했다. 결국 병원을 찾았고 안면마비 진단을 받았다. 당시 촬영 일정도 차질을 빚었다. 안은진은 "그날 종일 미주 신이었다. 다음 날부터 미주 스케줄이 쫙 있었다"며 작품에 피해를 줄 수 있다는 생각에 부담을 느꼈다고 털어놨다.증상이 이어지면서 미주 촬영 일정은 조정됐다. 안은진은 강호와 생일 파티를 하는 장면에 대해 "각도를 다 사이드로만 찍었다. 얼굴이 시차로 움직이니까 이쪽을 찍을 수가 없었다"고 설명했다.치료를 위해 침을 맞고 스테로이드도 투여받았다. 촬영 일정을 조정해 약 한 달간 회복할 시간을 확보했지만, 증상은 쉽게 나아지지 않았다고 했다. 안은진은 "매일 나아지지 않고 안 좋아지니까 우울했다. 산책이라도 다녀오면 얼굴이 붓고 다리도 부었다"며 "그때는 긍정적인 마음을 갖기가 힘들었다"고 회상했다.스테로이드 부작용으로 부기가 생기기도 했다. 안은진은 "그 드라마는 갈수록 얼굴이 부은 채 끝났다. 어쩔 수가 없었다"고 말했다. 당시 건강 문제는 외부에 알려지지 않았으며 증상은 이후 촬영한 '연인' 초반까지 이어졌다고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr