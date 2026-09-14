사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야가 한밤중 야외에서 촬영한 흑백 사진을 공개했다.이엘리야는 최근 자신의 인스타그램에 "레일라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이엘리야는 나무가 빽빽하게 자리한 야외에서 블랙 민소매 상의를 입고 옆을 바라보고 있다. 긴 머리는 낮게 묶어 늘어뜨렸으며 얼굴 옆으로 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 눈에 띈다. 양손으로 흰색 천을 잡아 목 뒤에 길게 걸친 채 몸을 살짝 옆으로 돌린 모습이 흑백 화면에 담겼다.이어진 사진에서 이엘리야는 벤치에 앉아 양손으로 여러 장의 종이를 펼쳐 들고 자세히 바라보고 있다. 블랙 민소매 상의와 길게 묶은 헤어스타일이 그대로 이어지는 가운데 한쪽 무릎을 세운 자세로 몸을 앞으로 기울였으며 옆모습을 따라 드러난 얼굴선과 어깨가 선명하게 포착됐다.이를 본 팬들은 "엘리야님 연기 넘 잘하셔요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "최고에요", "진짜 아름다워요", "너무 멋졌어요" 등의 댓글을 달았다. 앞서 이엘리야는 MBC 드라마 '유부녀 킬러'에서 '레일라' 역으로 열연했다.한편 이엘리야는 1990년생으로 36세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다. 최근 이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에서 뛰어난 가창력을 선보였다. 그리고 tvN '세이렌'에서도 강렬한 연기를 선보였다. 한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr