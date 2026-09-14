배우 황신혜가 도심을 거닐며 다양한 스타일을 선보였다.
황신혜는 최근 자신의 인스타그램에 "더워도 가을이야"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 황신혜는 브라운 볼캡을 눌러쓰고 블랙 카디건에 같은 색상의 스카프를 둘러 거리에서 카메라를 바라보고 있다. 베이지 컬러의 롱스커트를 매치한 가운데 손목에는 여러 색상의 비즈 팔찌를 착용했으며 양손을 자연스럽게 모은 채 옅은 미소를 지었다. 어깨에 걸친 브라운 가방과 반지 등 작은 액세서리도 함께 눈에 들어온다. 이어진 사진에서 황신혜는 같은 차림으로 거리를 걸으며 한 손으로 가방 끈을 잡고 옆을 바라보고 있다. 발목까지 길게 내려오는 베이지 스커트에 블랙 플립플롭을 신었으며, 볼캡 아래로 내려온 머리카락과 길게 늘어진 블랙 스카프가 자연스럽게 움직이는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서 황신혜는 베이지 컬러의 짧은 재킷 안에 밝은 톤의 상의를 입고 카무플라주 패턴 팬츠를 매치했다. 머리를 뒤로 묶고 안경과 링 귀걸이, 목걸이를 착용한 채 거리 한쪽에 서서 옆을 바라보고 있으며 한 손에는 브라운 가방을 들고 있다.
마지막 사진에서 황신혜는 실내 거울 앞에서 휴대전화로 전신 셀카를 남겼다. 몸에 맞는 화이트 반팔 티셔츠에 블랙 롱스커트를 입고 허리에는 아일렛 장식 벨트와 블랙 가방을 착용했으며 한 손을 주머니에 넣은 편안한 자세로 카메라를 들었다. 목걸이와 팔찌를 더한 모습부터 발끝의 브라운 샌들까지 황신혜의 전체 스타일이 거울에 담겼다. 앞서 황신혜는 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에서 황신혜는 "딸이 '엄마 지금도 너무 예쁘니 연애 좀 하라'고 한다"며 "내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라 그래서 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다. 그러나 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다"며 "동거는 해도 결혼은 안 한다"고 밝혔다.
한편 1963년생으로 63세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
황신혜는 최근 자신의 인스타그램에 "더워도 가을이야"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 황신혜는 브라운 볼캡을 눌러쓰고 블랙 카디건에 같은 색상의 스카프를 둘러 거리에서 카메라를 바라보고 있다. 베이지 컬러의 롱스커트를 매치한 가운데 손목에는 여러 색상의 비즈 팔찌를 착용했으며 양손을 자연스럽게 모은 채 옅은 미소를 지었다. 어깨에 걸친 브라운 가방과 반지 등 작은 액세서리도 함께 눈에 들어온다. 이어진 사진에서 황신혜는 같은 차림으로 거리를 걸으며 한 손으로 가방 끈을 잡고 옆을 바라보고 있다. 발목까지 길게 내려오는 베이지 스커트에 블랙 플립플롭을 신었으며, 볼캡 아래로 내려온 머리카락과 길게 늘어진 블랙 스카프가 자연스럽게 움직이는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서 황신혜는 베이지 컬러의 짧은 재킷 안에 밝은 톤의 상의를 입고 카무플라주 패턴 팬츠를 매치했다. 머리를 뒤로 묶고 안경과 링 귀걸이, 목걸이를 착용한 채 거리 한쪽에 서서 옆을 바라보고 있으며 한 손에는 브라운 가방을 들고 있다.
마지막 사진에서 황신혜는 실내 거울 앞에서 휴대전화로 전신 셀카를 남겼다. 몸에 맞는 화이트 반팔 티셔츠에 블랙 롱스커트를 입고 허리에는 아일렛 장식 벨트와 블랙 가방을 착용했으며 한 손을 주머니에 넣은 편안한 자세로 카메라를 들었다. 목걸이와 팔찌를 더한 모습부터 발끝의 브라운 샌들까지 황신혜의 전체 스타일이 거울에 담겼다. 앞서 황신혜는 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에서 황신혜는 "딸이 '엄마 지금도 너무 예쁘니 연애 좀 하라'고 한다"며 "내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라 그래서 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다. 그러나 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다"며 "동거는 해도 결혼은 안 한다"고 밝혔다.
한편 1963년생으로 63세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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