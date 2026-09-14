사진 = 차준환 인스타그램
사진 = 차준환 인스타그램
피겨스케이팅 선수에서 배우로 전향한 차준환이 올블랙 차림으로 다양한 모습을 공개했다.

차준환은 최근 자신의 인스타그램에 "maisonmargiela"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 차준환은 화이트 커튼을 배경으로 블랙 재킷과 이너를 맞춰 입고 정면에서 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 이마를 덮은 블랙 헤어와 깔끔한 올블랙 차림이 어우러졌으며 별다른 포즈 없이 서 있는 모습에서도 얼굴과 의상이 선명하게 눈에 들어온다.
사진 = 차준환 인스타그램
사진 = 차준환 인스타그램
이어진 사진에서 차준환은 야외 난간 앞에 서서 한 손으로 잔을 들고 옆을 바라보고 있다. 넓은 라펠이 돋보이는 블랙 재킷과 블랙 이너를 그대로 착용했으며, 뒤로는 나무와 건물들이 펼쳐져 있다.

또 다른 사진에서 차준환은 화이트 소파에 앉아 휴대전화로 거울 셀카를 촬영했다. 블랙 재킷에 같은 색상의 팬츠를 매치해 위아래를 통일했으며, 한 손은 소파에 짚고 휴대전화 화면을 바라보는 자세를 취했다.
사진 = 차준환 인스타그램
사진 = 차준환 인스타그램
마지막 사진에서 차준환은 화이트 커튼 앞에 서서 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 블랙 가방을 들고 있다. 길게 떨어지는 블랙 팬츠까지 전신이 담긴 가운데 살짝 미소를 지으며 카메라를 바라봤고 가방의 체인 장식이 올블랙 차림에 더해져 눈길을 끈다.

이를 본 팬들은 "사랑해요", "늘 응원합니다", "요즘 사진 많이 올려줘서 넘나 좋아요", "화이팅", "오늘도 멋진 사진 올려줘서 고마워요", "뭐니뭐니해도 차는 준환차죠" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 차준환 인스타그램
사진 = 차준환 인스타그램
최근 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에 출연한 차준환은 "저는 사실 워커홀릭이다"며 "완전 일에 미쳐 있다"고 말했다. 이어 차준환은 "연애를 하면 상대방에게 피해가 될 것 같다는 생각이 든다"고 말하며 '자발적 모태솔로'임을 밝혔다. 그러면서 이상형은 "자기 일 열심히 하고 열정 있는 사람"이라고 말했다.

한편 2001년생으로 25세인 차준환은 최근 차은우, 김선호 등이 소속된 판타지오와 전속 계약을 체결하며 선수 활동과 함께 연기, 예능 등 본격적인 엔터테이너 활동을 병행할 예정임을 밝혔다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지