사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

피겨스케이팅 선수에서 배우로 전향한 차준환이 올블랙 차림으로 다양한 모습을 공개했다.차준환은 최근 자신의 인스타그램에 "maisonmargiela"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 차준환은 화이트 커튼을 배경으로 블랙 재킷과 이너를 맞춰 입고 정면에서 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 이마를 덮은 블랙 헤어와 깔끔한 올블랙 차림이 어우러졌으며 별다른 포즈 없이 서 있는 모습에서도 얼굴과 의상이 선명하게 눈에 들어온다.이어진 사진에서 차준환은 야외 난간 앞에 서서 한 손으로 잔을 들고 옆을 바라보고 있다. 넓은 라펠이 돋보이는 블랙 재킷과 블랙 이너를 그대로 착용했으며, 뒤로는 나무와 건물들이 펼쳐져 있다.또 다른 사진에서 차준환은 화이트 소파에 앉아 휴대전화로 거울 셀카를 촬영했다. 블랙 재킷에 같은 색상의 팬츠를 매치해 위아래를 통일했으며, 한 손은 소파에 짚고 휴대전화 화면을 바라보는 자세를 취했다.마지막 사진에서 차준환은 화이트 커튼 앞에 서서 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 블랙 가방을 들고 있다. 길게 떨어지는 블랙 팬츠까지 전신이 담긴 가운데 살짝 미소를 지으며 카메라를 바라봤고 가방의 체인 장식이 올블랙 차림에 더해져 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "사랑해요", "늘 응원합니다", "요즘 사진 많이 올려줘서 넘나 좋아요", "화이팅", "오늘도 멋진 사진 올려줘서 고마워요", "뭐니뭐니해도 차는 준환차죠" 등의 댓글을 달았다.최근 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에 출연한 차준환은 "저는 사실 워커홀릭이다"며 "완전 일에 미쳐 있다"고 말했다. 이어 차준환은 "연애를 하면 상대방에게 피해가 될 것 같다는 생각이 든다"고 말하며 '자발적 모태솔로'임을 밝혔다. 그러면서 이상형은 "자기 일 열심히 하고 열정 있는 사람"이라고 말했다.한편 2001년생으로 25세인 차준환은 최근 차은우, 김선호 등이 소속된 판타지오와 전속 계약을 체결하며 선수 활동과 함께 연기, 예능 등 본격적인 엔터테이너 활동을 병행할 예정임을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr