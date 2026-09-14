사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 맑은 하늘 아래 밝은 표정으로 여름의 끝자락을 담았다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "여름이 끝나가는 느낌. 아쉽..🙄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 돌담을 배경으로 서서 한쪽 눈을 감고 윙크하며 카메라를 바라보고 있다. 레드 레터링이 큼직하게 들어간 화이트 티셔츠에 스트라이프와 그래픽이 어우러진 쇼트 팬츠를 입었으며 긴 생머리 위에는 레드 포인트가 들어간 밝은 컬러의 볼캡을 썼다. 강한 햇빛이 얼굴과 의상에 그대로 내려앉은 가운데 한 손에는 작은 흰색 물건을 들고 자연스럽게 팔을 내린 모습이다.이어진 사진에서 박한별은 야외 의자에 앉아 다리를 꼰 채 두 팔을 머리 위로 올리고 있다. 같은 티셔츠와 쇼트 팬츠 차림에 화이트 샌들을 신고 있으며 고개를 살짝 들어 눈을 감은 모습이 푸른 하늘과 초록빛 나무, 잔디가 펼쳐진 주변 풍경과 함께 담겼다. 의자에 깊숙이 몸을 기대고 길게 뻗은 다리까지 한 화면에 들어오며 전신 모습이 선명하게 드러난다.마지막 사진에서 박한별은 돌담 앞에 다시 서서 한쪽 팔을 들어 손바닥을 펼치고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 볼캡 아래로 길게 늘어진 머리카락과 화이트 티셔츠의 선명한 레드 레터링이 눈에 띄며 쇼트 팬츠에 들어간 블랙 그래픽과 레드 포인트도 가까운 구도에서 또렷하게 보인다.한편 박한별은 1984년생으로 42세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr