배우 이주안이 '너 말고 다른 연애'에서 안은진과 대립하며 서늘한 존재감을 보였다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 이주안이 '너 말고 다른 연애'에서 안은진과 대립하며 서늘한 존재감을 보였다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 이주안이 '너 말고 다른 연애'에서 안은진과 대립하며 서늘한 존재감을 보였다.지난 13일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 2회에서 이주안은 대형 로펌 재강의 변호사 한태승 역으로 출연했다.한태승은 서주혁(곽시양 분)과 송해나(송지우 분)의 은밀한 관계를 비밀에 부치기 위한 계약을 처리했다. 그는 송해나를 몰아세우며 계약 이행을 압박하는 등 냉정한 면모를 보였다.이어 영화감독 이미도(안은진 분)와 마주하면서 갈등이 본격화됐다. 한태승은 합의안을 제시하는 동시에 이미도의 동선을 파악하고 있다는 사실을 알리며 압박했다.이미도가 부당한 신상 조사 정황을 녹음하며 맞서자 한태승의 태도는 더욱 거칠어졌다. 그는 이미도의 휴대전화를 빼앗아 바닥에 던져 부순 뒤 다시 태연한 표정으로 돌아갔다. 이주안은 순간적으로 변하는 표정과 눈빛으로 한태승의 양면적인 성격을 표현했다.이미도 역시 물러서지 않았다. 한태승의 차 앞유리에 벽돌을 꽂아 넣으며 맞대응했고, 줄곧 평정심을 유지하던 한태승은 예상하지 못한 행동에 굳은 표정을 지었다.두 사람의 신경전은 법정 싸움으로 이어질 조짐을 보였다. 한태승은 이미도를 압박하며 자신감을 보였지만 오히려 그의 기지에 약점을 잡히면서 새로운 국면을 맞았다.이주안은 지난해 '폭군의 셰프'에 출연하며 인지도를 높인 데 이어 '너 말고 다른 연애'에서 서브 주연을 맡았다. 전작과 다른 서늘한 캐릭터로 연기 변신에 나섰다.'너 말고 다른 연애'는 지난해 연말 연기대상에서 대상을 받은 서강준의 차기작으로도 관심을 받았다. 서강준이 오랜만에 선보이는 로맨스 장르지만, 방송 초반 시청률은 2회 연속 2%대를 기록했다.'너 말고 다른 연애'는 매주 주말 오후 9시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr