사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

배우 김소현이 화이트 드레스 차림으로 청초한 비주얼을 뽐냈다.김소현은 최근 자신의 인스타그램에 "FUTURE MEMORIES 🍨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소현은 푸른 조명이 비치는 공간에서 향수병을 얼굴 가까이 든 채 카메라를 바라보고 있다. 목을 감싸는 화이트 홀터넥 드레스로 어깨선을 드러냈으며 가슴 아래까지 곧게 내려오는 긴 블랙 헤어가 밝은 의상과 선명한 대비를 이룬다.이어진 사진에서 김소현은 화이트 홀터넥 드레스를 입고 두 팔을 몸 앞으로 자연스럽게 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 부드럽게 흐르는 광택감이 돋보이는 드레스와 허리 아래까지 길게 떨어지는 생머리가 매끈한 실루엣을 만들며 입술을 살짝 벌린 표정과 정면을 향한 시선도 또렷하게 담겼다. 블루와 화이트가 섞인 배경 사이에서 밝은 드레스가 한층 선명하게 드러난다.또 다른 사진에서 김소현은 화이트 벽 앞에 서서 정면으로 카메라를 바라보고 있다. 양쪽 어깨를 드러낸 홀터넥 디자인과 목선을 따라 잡힌 드레스의 잔잔한 주름이 가까운 거리에서 세세하게 보이며 가운데 가르마를 탄 긴 생머리는 한쪽 어깨 앞으로 곧게 내려왔다. 옅게 미소를 띤 얼굴과 자연스러운 광택이 도는 메이크업도 함께 포착됐다.마지막 사진에서 김소현은 짙은 블루 조명 아래 향수병을 턱 가까이 들어 보이며 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 한쪽 팔을 허리 앞으로 모은 자세에 다른 손으로 향수병을 잡았으며 화이트 드레스와 긴 블랙 헤어가 푸른 배경 위에서 또렷하게 대비된다. 김소현이 들고 있는 향수병의 라벨과 둥근 블랙 캡도 화면 중앙에 선명하게 담겼다.이를 본 팬들은 "아름다워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "너무 아름다워", " 나의 햇", "내 천사" 등의 댓글을 달았다. 최근 바이레도 '퓨처 메모리즈' 출시 기념 행사에 참석하며 팬들과 만났다.한편 1999년생인 김소현은 27세이며 오는 10월 방송 예정인 ENA 새 드라마 '연애박사'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr