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방송인이자 요식업자였던 홍석천이 3라운드 팀전에서 답답했다고 털어놨다.지난 11일 서울 용산구에 위치한 스튜디오에서 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파') 홍석천과의 인터뷰를 진행했다. 해당 스튜디오는 홍석천의 유튜브를 촬영하는 곳이자 사무실로 사용하는 곳이다. 센스있는 인테리어와 감각적인 소품들이 더해져 홍석천만의 아이덴티티가 잘 느껴지곤 했다.홍석천은 최근 종영한 장사 서바이벌 '스레파'에 출연했다. 그는 박민혁 셰프와 한 팀이 되어 매 라운드 연륜과 노련미를 자랑하며 최종 5등을 차지했다.3라운드 놀이공원 팀전에서는 정호영X송훈 셰프와 한 팀이 되어 대결을 펼쳤다. 그러나 당시 송훈 셰프가 준비한 2등급 냉동 한우가 질기다는 혹평이 일자 홍석천은 답답함을 보였다.그는 "정호영, 송훈 셰프가 답답했다. 고집이 세고 융통성이 좀 부족하다. 작은 주방에서 긴장된 삶을 사는 사람들이라 변화를 안 주려고 하는 면이 있다"고 말했다.이어 "훌륭한 셰프들이지만 그때그때 위기 대처 능력이 나보다 떨어지더라. 셰프들과 결혼한 사모님들은 속 뒤집힐 거다. 고집스럽다"고 너스레를 떨었다.해당 라운드에서 홍석천은 문어탈까지 쓰고 호객행위를 하는 등 많은 노력을 기울였다. 그는 "아이들이 백종원 셰프냐고 계속 쫓아오면서 물어보더라. 그날은 다 너무 짜증났다"고 웃음을 보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr