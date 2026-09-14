사진 = 허찬미 인스타그램

사진 = 허찬미 인스타그램

사진 = 허찬미 인스타그램

사진 = 허찬미 인스타그램

가수 허찬미가 사랑스러운 표정과 포즈로 무대 전 모습을 공개했다.허찬미는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 밤 10시 가요무대에서 인사드릴게요🤍🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 허찬미는 카메라 가까이 상체를 숙인 채 옆으로 시선을 돌리고 입꼬리를 살짝 올리고 있다. 화이트 바탕에 작은 블랙 도트가 촘촘하게 들어간 원피스를 입었으며, 어깨를 드러낸 디자인 위로 블랙 스트랩과 리본 장식이 이어진다. 가슴 중앙에는 반짝이는 브로치가 자리하고, 큼직한 진주 장식 귀걸이와 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어가 얼굴 주변을 화려하게 채웠다.이어진 사진에서 허찬미는 두 팔을 등 뒤로 모은 채 몸을 앞으로 기울여 카메라를 바라보고 있다. 풍성하게 퍼지는 원피스의 실루엣과 밑단을 두른 블랙 라인이 한층 넓은 구도에서 드러났으며 한쪽으로 길게 내려온 웨이브 헤어와 살짝 미소 지은 표정도 함께 담겼다.또 다른 사진에서 허찬미는 허리를 숙이고 양손을 턱 아래에 펼쳐 꽃받침 포즈를 취하고 있다. 얼굴 가까이 모은 두 손 사이로 미소를 지으며 정면을 바라보고 있으며, 길게 내려오는 머리카락과 진주 장식 귀걸이도 또렷하게 보인다. 화이트와 블랙으로 맞춘 원피스가 무릎 위까지 풍성하게 퍼지면서 허찬미의 전신 모습까지 자연스럽게 이어진다.마지막 사진에서 허찬미는 바닥 가까이 몸을 낮춘 채 양손으로 볼과 턱을 감싸고 옆을 바라보고 있다. 위에서 아래로 내려다본 독특한 구도 속에서 얼굴이 가까이 담겼으며, 손 위에 턱을 올린 포즈와 동그랗게 뜬 눈이 앞선 사진과 또 다른 표정을 보여준다.이를 본 팬들은 "가요무대의 별빛", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "가수님 최곱니다", "미모도 가창력도 열일하는 허찬미님" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 허찬미는 그동안 Mnet '프로듀스 101', JTBC '믹스나인', TV조선 '미스트롯2'에 이어 지난해 12월부터 '미스트롯4'까지 출연하며 '오디션 4수생'이라는 수식어를 얻었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr