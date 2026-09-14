배우 전원주의 유튜브 채널 구독자 수가 11만 5000명을 기록하고 있다. / 사진=전원주 유튜브 채널

배우 전원주의 채널 제작 중단이 출연료 때문이었던 것으로 알려지면서 일부 구독자들이 구독 취소를 선언하고 있다.지난 11일 배우 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '63년 지기 내 친구 전원주 아직 괜찮아요'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 사미자는 전원주에게 "유튜브를 당분간 쉰다고 들었다. 재미있었는데 왜 쉬는 거냐"고 물었다. 그러자 전원주는 "이것(출연료) 좀 올리려고 했더니 그만두겠다고 해서 그냥 하자고 했다"고 밝혔다.이어 전원주는 "유튜브를 그만두려고도 했지만, 너무 따지면 안 되겠다는 생각이 들었다"며 "이제는 그냥 막 해보려고 한다. 다시 시작할 것"이라며 재개를 예고했다.그러나 이 사실을 알게 된 누리꾼들은 전원주를 비판했다. "저렇게 늙지 말아야지", "제작진도 잃고 민심까지 잃으셨네요", "돈 있는 사람이 계속 돈 언급하는 거 비호감이다", "대체 얼마를 올려달라 했으면 제작진이 손절하려고 할까" 등의 반응을 보였다.구독자 감소도 불가피하게 됐다. 일부는 "사람 고쳐 쓰는 거 아니랬어요. 구독 취소합니다", "욕심이 너무 많으시네요. 안 보고 싶어요"라며 불편한 심경을 표출하고 있다.앞서 전원주의 채널 제작진은 3주 전 갑작스럽게 전원 하차를 알렸다. 이들은 "채널 개설부터 지금까지 제작 및 운영했던 제작진이 더 이상 '전원주인공' 채널을 제작하지 않게 됐다"고 밝혔다.한편 전원주의 유튜브 채널은 11만 5000명을 기록하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr