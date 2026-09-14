'나는 솔로' 23기 옥순이 미스터강과 결혼식을 마치고 웨딩 사진을 공개했다.
23기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "결혼식을 잘 마쳤습니다🤍오랜만에 만난 가족들이 제 결혼식을 계기로 한자리에 모여 서로 인사를 나누고 안부를 묻고 도란도란 이야기를 나누는 모습을 오래 바라보았습니다"며 "그 모습을 보고 있는 제가 더 행복했던 것 같아요 그날의 장면들이 오래 기억에 남을 것 같아 더없이 감사하고 행복한 결혼식이었습니다"고 밝혔다.
이어 "가족 예식으로 함께 모시지 못한 사랑하는 친척, 친구, 지인분들께는 아쉬운 마음과 함께 감사한 마음을 전합니다"며 "올해는 한 분 한 분 직접 만나 그동안 전하지 못했던 마음을 나누는 시간을 가져보려고 합니다"고 전했다.
그러면서 "이날 함께 낭독한 혼인서약처럼 서로 아끼고, 믿고, 의지하며 이날의 약속을 오래 오래 지키는 부부가 되겠습니다💗축하해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 23기 옥순은 오프숄더 웨딩드레스에 길게 늘어진 화이트 베일을 착용하고 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 단정하게 정리한 블랙 헤어 사이로 얼굴선을 따라 가느다란 머리카락이 내려오고 귀에는 작은 진주 귀걸이를 착용했다. 한 손으로 풍성하게 펼쳐진 베일 끝을 가볍게 잡은 모습과 어깨선을 따라 부드럽게 접힌 드레스 디자인도 선명하게 담겼다. 이어진 사진에서 23기 옥순은 블랙 턱시도를 입은 미스터강과 나란히 서서 화이트와 그린 컬러가 어우러진 부케를 두 손으로 들고 미소 짓고 있다. 미스터강은 블랙 보타이에 화이트 셔츠를 매치하고 가슴에는 작은 꽃 장식을 달았으며 한 손을 허리에 올린 채 옥순을 바라보고 있다. 서로 머리를 가까이 맞댄 두 사람의 모습과 블랙 턱시도, 화이트 웨딩드레스의 대비가 한 화면에 또렷하게 담겼다.
또 다른 사진에서 23기 옥순은 통유리와 높은 천장이 돋보이는 실내에서 미스터강과 손을 잡고 카메라를 바라보고 있다. 미스터강은 한 손을 바지 주머니에 넣고 옥순 옆에 서 있으며 옥순은 부케를 들고 길게 펼쳐진 드레스 자락과 베일을 그대로 드러냈다. 두 사람의 전신과 함께 바닥까지 길게 이어진 웨딩드레스 실루엣이 넓은 구도에 담겼다. 마지막 사진에서 23기 옥순은 화이트 꽃과 초록 잎이 가득 장식된 공간에서 미스터강과 서로 마주 보고 있다. 미스터강이 한쪽 무릎을 꿇은 채 옥순의 손을 두 손으로 잡고 올려다보는 가운데 옥순은 팔을 앞으로 뻗어 손을 맡긴 채 미스터강을 내려다보고 있다. 화이트 웨딩드레스와 블랙 턱시도를 입은 두 사람을 둘러싸듯 풍성한 꽃 장식이 이어지며 결혼식 장면을 완성했다.
이를 본 팬들은 "넘 예뿌시네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "행복 가득", "두 분 너무 사랑스러워요", "축하해요" 등의 댓글을 달았다.
앞서 지난해 SBS Plus·ENA '나는 솔로 그 후 사랑은 계속된다'에 출연한 '나는솔로' 23기 옥순은 방송 당시 일부 여성 출연자들 사이에서 소위 '어장 관리'라는 오해를 받으며 소외되는 듯한 모습이 포착돼 '왕따 논란'의 중심에 휘말린 바 있다. 이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 시청자들이 '왕따 논란'에 대해 해명을 요구하자 옥순은 "3박 4일 동안 서로 짝을 찾기 위해 나이가 찰 대로 찬 남녀가 모여서 고군분투했다"며 "다들 진심을 다했기 때문에 그 과정에서 생기는 오해라고 생각하고 다 잘 풀었고 좋게 지내고 있다"고 말했다.
한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
23기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "결혼식을 잘 마쳤습니다🤍오랜만에 만난 가족들이 제 결혼식을 계기로 한자리에 모여 서로 인사를 나누고 안부를 묻고 도란도란 이야기를 나누는 모습을 오래 바라보았습니다"며 "그 모습을 보고 있는 제가 더 행복했던 것 같아요 그날의 장면들이 오래 기억에 남을 것 같아 더없이 감사하고 행복한 결혼식이었습니다"고 밝혔다.
이어 "가족 예식으로 함께 모시지 못한 사랑하는 친척, 친구, 지인분들께는 아쉬운 마음과 함께 감사한 마음을 전합니다"며 "올해는 한 분 한 분 직접 만나 그동안 전하지 못했던 마음을 나누는 시간을 가져보려고 합니다"고 전했다.
그러면서 "이날 함께 낭독한 혼인서약처럼 서로 아끼고, 믿고, 의지하며 이날의 약속을 오래 오래 지키는 부부가 되겠습니다💗축하해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 23기 옥순은 오프숄더 웨딩드레스에 길게 늘어진 화이트 베일을 착용하고 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 단정하게 정리한 블랙 헤어 사이로 얼굴선을 따라 가느다란 머리카락이 내려오고 귀에는 작은 진주 귀걸이를 착용했다. 한 손으로 풍성하게 펼쳐진 베일 끝을 가볍게 잡은 모습과 어깨선을 따라 부드럽게 접힌 드레스 디자인도 선명하게 담겼다. 이어진 사진에서 23기 옥순은 블랙 턱시도를 입은 미스터강과 나란히 서서 화이트와 그린 컬러가 어우러진 부케를 두 손으로 들고 미소 짓고 있다. 미스터강은 블랙 보타이에 화이트 셔츠를 매치하고 가슴에는 작은 꽃 장식을 달았으며 한 손을 허리에 올린 채 옥순을 바라보고 있다. 서로 머리를 가까이 맞댄 두 사람의 모습과 블랙 턱시도, 화이트 웨딩드레스의 대비가 한 화면에 또렷하게 담겼다.
또 다른 사진에서 23기 옥순은 통유리와 높은 천장이 돋보이는 실내에서 미스터강과 손을 잡고 카메라를 바라보고 있다. 미스터강은 한 손을 바지 주머니에 넣고 옥순 옆에 서 있으며 옥순은 부케를 들고 길게 펼쳐진 드레스 자락과 베일을 그대로 드러냈다. 두 사람의 전신과 함께 바닥까지 길게 이어진 웨딩드레스 실루엣이 넓은 구도에 담겼다. 마지막 사진에서 23기 옥순은 화이트 꽃과 초록 잎이 가득 장식된 공간에서 미스터강과 서로 마주 보고 있다. 미스터강이 한쪽 무릎을 꿇은 채 옥순의 손을 두 손으로 잡고 올려다보는 가운데 옥순은 팔을 앞으로 뻗어 손을 맡긴 채 미스터강을 내려다보고 있다. 화이트 웨딩드레스와 블랙 턱시도를 입은 두 사람을 둘러싸듯 풍성한 꽃 장식이 이어지며 결혼식 장면을 완성했다.
이를 본 팬들은 "넘 예뿌시네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "행복 가득", "두 분 너무 사랑스러워요", "축하해요" 등의 댓글을 달았다.
앞서 지난해 SBS Plus·ENA '나는 솔로 그 후 사랑은 계속된다'에 출연한 '나는솔로' 23기 옥순은 방송 당시 일부 여성 출연자들 사이에서 소위 '어장 관리'라는 오해를 받으며 소외되는 듯한 모습이 포착돼 '왕따 논란'의 중심에 휘말린 바 있다. 이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 시청자들이 '왕따 논란'에 대해 해명을 요구하자 옥순은 "3박 4일 동안 서로 짝을 찾기 위해 나이가 찰 대로 찬 남녀가 모여서 고군분투했다"며 "다들 진심을 다했기 때문에 그 과정에서 생기는 오해라고 생각하고 다 잘 풀었고 좋게 지내고 있다"고 말했다.
한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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