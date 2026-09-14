사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 23기 옥순이 미스터강과 결혼식을 마치고 웨딩 사진을 공개했다.23기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "결혼식을 잘 마쳤습니다🤍오랜만에 만난 가족들이 제 결혼식을 계기로 한자리에 모여 서로 인사를 나누고 안부를 묻고 도란도란 이야기를 나누는 모습을 오래 바라보았습니다"며 "그 모습을 보고 있는 제가 더 행복했던 것 같아요 그날의 장면들이 오래 기억에 남을 것 같아 더없이 감사하고 행복한 결혼식이었습니다"고 밝혔다.이어 "가족 예식으로 함께 모시지 못한 사랑하는 친척, 친구, 지인분들께는 아쉬운 마음과 함께 감사한 마음을 전합니다"며 "올해는 한 분 한 분 직접 만나 그동안 전하지 못했던 마음을 나누는 시간을 가져보려고 합니다"고 전했다.그러면서 "이날 함께 낭독한 혼인서약처럼 서로 아끼고, 믿고, 의지하며 이날의 약속을 오래 오래 지키는 부부가 되겠습니다💗축하해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 23기 옥순은 오프숄더 웨딩드레스에 길게 늘어진 화이트 베일을 착용하고 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 단정하게 정리한 블랙 헤어 사이로 얼굴선을 따라 가느다란 머리카락이 내려오고 귀에는 작은 진주 귀걸이를 착용했다. 한 손으로 풍성하게 펼쳐진 베일 끝을 가볍게 잡은 모습과 어깨선을 따라 부드럽게 접힌 드레스 디자인도 선명하게 담겼다.이어진 사진에서 23기 옥순은 블랙 턱시도를 입은 미스터강과 나란히 서서 화이트와 그린 컬러가 어우러진 부케를 두 손으로 들고 미소 짓고 있다. 미스터강은 블랙 보타이에 화이트 셔츠를 매치하고 가슴에는 작은 꽃 장식을 달았으며 한 손을 허리에 올린 채 옥순을 바라보고 있다. 서로 머리를 가까이 맞댄 두 사람의 모습과 블랙 턱시도, 화이트 웨딩드레스의 대비가 한 화면에 또렷하게 담겼다.또 다른 사진에서 23기 옥순은 통유리와 높은 천장이 돋보이는 실내에서 미스터강과 손을 잡고 카메라를 바라보고 있다. 미스터강은 한 손을 바지 주머니에 넣고 옥순 옆에 서 있으며 옥순은 부케를 들고 길게 펼쳐진 드레스 자락과 베일을 그대로 드러냈다. 두 사람의 전신과 함께 바닥까지 길게 이어진 웨딩드레스 실루엣이 넓은 구도에 담겼다.마지막 사진에서 23기 옥순은 화이트 꽃과 초록 잎이 가득 장식된 공간에서 미스터강과 서로 마주 보고 있다. 미스터강이 한쪽 무릎을 꿇은 채 옥순의 손을 두 손으로 잡고 올려다보는 가운데 옥순은 팔을 앞으로 뻗어 손을 맡긴 채 미스터강을 내려다보고 있다. 화이트 웨딩드레스와 블랙 턱시도를 입은 두 사람을 둘러싸듯 풍성한 꽃 장식이 이어지며 결혼식 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "넘 예뿌시네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "행복 가득", "두 분 너무 사랑스러워요", "축하해요" 등의 댓글을 달았다.앞서 지난해 SBS Plus·ENA '나는 솔로 그 후 사랑은 계속된다'에 출연한 '나는솔로' 23기 옥순은 방송 당시 일부 여성 출연자들 사이에서 소위 '어장 관리'라는 오해를 받으며 소외되는 듯한 모습이 포착돼 '왕따 논란'의 중심에 휘말린 바 있다. 이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 시청자들이 '왕따 논란'에 대해 해명을 요구하자 옥순은 "3박 4일 동안 서로 짝을 찾기 위해 나이가 찰 대로 찬 남녀가 모여서 고군분투했다"며 "다들 진심을 다했기 때문에 그 과정에서 생기는 오해라고 생각하고 다 잘 풀었고 좋게 지내고 있다"고 말했다.한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr