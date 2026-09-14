보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오
보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오
보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다.

트라이댓은 지난 8일부터 13일까지 일본 도쿄 신주쿠에서 팝업을 진행했다. 행사 기간 현장에는 트라이댓을 보기 위한 팬들이 몰리면서 대기 행렬이 형성됐다.

멤버들도 직접 팝업 현장을 찾았다. 팬들에게 인사를 건넨 데 이어 현장에서 프리데뷔 곡 'Frequency' 무대를 선보였다.
보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오
보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오
소속사 관계자는 "이렇게까지 많은 관심을 보내주실 것이라고 예상하지 못했는데, 현장을 찾아주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다"며 "더 열심히 활동하라는 의미로 받아들이고 남아 있는 일본 일정도 잘 마무리한 뒤 돌아가겠다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 예정된 일본 활동은 물론 국내 활동 역시 차근차근 준비하고 있다"며 "트라이댓이 앞으로 보여드릴 다양한 모습과 성장에도 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.
보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오
보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오
트라이댓은 혁진, 한서, 민하, 아톰, 키온, 필로 구성된 6인조 보이그룹이다. 현재 정식 데뷔에 앞서 프리데뷔 곡 'Frequency'로 활동하고 있다.

'Frequency'는 하우스 사운드를 기반으로 한 댄스 팝 장르의 곡이다. 하우스 리듬과 피아노 리프, 그루비한 비트를 바탕으로 젊은 세대의 가능성과 자유, 서로를 연결하는 소통의 메시지를 담았다.

일본에서 먼저 팬들과 만난 트라이댓은 남은 현지 일정을 소화한 뒤 국내 활동 준비에도 나설 예정이다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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