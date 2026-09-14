보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오

보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오

보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다. / 사진=메이킷스튜디오

보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 정식 데뷔 전 일본 팬들과 만났다.트라이댓은 지난 8일부터 13일까지 일본 도쿄 신주쿠에서 팝업을 진행했다. 행사 기간 현장에는 트라이댓을 보기 위한 팬들이 몰리면서 대기 행렬이 형성됐다.멤버들도 직접 팝업 현장을 찾았다. 팬들에게 인사를 건넨 데 이어 현장에서 프리데뷔 곡 'Frequency' 무대를 선보였다.소속사 관계자는 "이렇게까지 많은 관심을 보내주실 것이라고 예상하지 못했는데, 현장을 찾아주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다"며 "더 열심히 활동하라는 의미로 받아들이고 남아 있는 일본 일정도 잘 마무리한 뒤 돌아가겠다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 예정된 일본 활동은 물론 국내 활동 역시 차근차근 준비하고 있다"며 "트라이댓이 앞으로 보여드릴 다양한 모습과 성장에도 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.트라이댓은 혁진, 한서, 민하, 아톰, 키온, 필로 구성된 6인조 보이그룹이다. 현재 정식 데뷔에 앞서 프리데뷔 곡 'Frequency'로 활동하고 있다.'Frequency'는 하우스 사운드를 기반으로 한 댄스 팝 장르의 곡이다. 하우스 리듬과 피아노 리프, 그루비한 비트를 바탕으로 젊은 세대의 가능성과 자유, 서로를 연결하는 소통의 메시지를 담았다.일본에서 먼저 팬들과 만난 트라이댓은 남은 현지 일정을 소화한 뒤 국내 활동 준비에도 나설 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr