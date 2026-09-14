배우 변요한이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 주연을 맡았다. / 사진제공=CJ ENM

배우 변요한이 국내 대표 범죄 오락 영화 '타짜' 시리즈의 대미를 장식하며 느꼈던 거대한 부담감과 진솔한 고민을 털어놨다.14일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)의 주연 배우 변요한을 만났다. '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 화백의 대표 만화 원작을 바탕으로 이어져 온 '타짜' 시리즈의 공식적인 마지막 작품다.작품은 온라인 카지노 사업으로 성공을 거둔 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 오랜 친구이자 동업자 박태영(노재원 분)이 배신과 복수로 얽힌 채 글로벌 도박판에서 목숨을 건 승부를 펼치는 이야기를 그린다. 변요한은 타고난 운과 승부 감각을 지닌 장태영 역을 맡았다. 가장 믿었던 절친에게 배신당해 죽음의 문턱까지 내몰렸다가, 포커의 세계에 입문해 처절한 복수의 판을 짜는 인물이다.완성된 영화를 본 변요한은 "최선을 다해서 찍었다. 그게 내 진심이자 최선이었다"며 "나머지 평가와 반응은 관객들에게 온전히 맡기고 싶다. 지금은 속이 후련하다"고 말문을 열었다.한국 영화계에 굵직한 족적을 남긴 시리즈의 피날레를 장식해야 했던 만큼, 출연을 결심하기까지 고민도 깊었다. 변요한은 "처음 제안을 받았을 때 두려웠던 순간도 분명히 있었다. 하지만 피하면 시간이 흘러 내 자신이 너무 비겁하게 느껴질 것 같아 운명이라 생각하고 받아들였다"고 회상했다. 특히 그는 "솔직히 '잘해야 본전이고, 못하면 평생 놀림거리'라고 생각했다"며 "시리즈를 종결지을 때 대중은 더 큰 재미를 원하지 않나. '재미없게 만들었다'는 놀림을 받지 않기 위해 그 두려움을 직면하고 치열하게 부딪쳤다"고 솔직하게 털어놨다.자신의 연기는 어떻게 자평하고 있을까. 변요한은 "좋은 부분도 보이지만 늘 부족한 점을 먼저 찾게 된다. 어떻게 더 성장할 수 있을지가저한테는 늘 숙제였다"라며 "특히 마흔을 넘어서면서 연기 인생의 또 다른 챕터로 넘어가고 싶은 마음이 크다"고 말했다.국내에서 손꼽히는 인기 프랜차이즈 시리즈인 만큼, 배우로서 설렘과 기대감도 있었다. 변요한은 "두려움이 첫 번째였지만, 나만의 색깔로 2026년 '타짜'의 마지막을 어떻게 내 색깔대로 표현할지 생각했다"고 말했다. 부담감과 기대감 속에서 그는 "진짜 타짜가 돼야 하는데, 어떻게 해야하나 싶더라. 나만의 색깔로 만들고 싶다고 해놓고 내가 내 색깔이 뭔지 모르겠더라. 그런 아이러니함이 있었다"는 연기적 고민도 털어놨다. 그러면서 "결국 내가 집중할 수 있었던 건 노재원 배우, 조우진 선배, 윤경호 선배와 같은 상대 배우들과의 호흡이었다"고 전했다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr