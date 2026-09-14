그룹 AOA 출신 권민아가 연기 레슨을 둘러싼 사기·협박 의혹을 부인하며 법적 대응을 예고했다./사진=텐아시아DB

이하 권민아 SNS 글 전문

그룹 AOA 출신 권민아가 연기 레슨을 둘러싼 사기·협박 의혹을 부인하며 법적 대응을 예고했다.권민아는 14일 자신의 SNS를 통해 한 인물이 온라인 커뮤니티에 자신으로부터 사기와 협박을 당했다는 취지의 글을 올렸다는 제보를 받았다고 밝혔다. 그는 "너무 어처구니가 없고 말이 안 통하던 분이라 그냥 있으려다가 또 오해받기 싫어서 글을 쓴다"며 직접 해명에 나섰다.권민아의 주장에 따르면 상대방은 팬이라며 먼저 연락해 연기 레슨을 요청했다. 실제로 한 차례 연기 지도를 진행했고 이후에도 추가 수업을 원했지만, 일정을 조율하는 과정에서 약속이 반복해서 어긋났다고 설명했다.결국 레슨을 이어가지 않기로 하면서 비용도 돌려줬다고 했다. 권민아는 "연습실 대여비를 이미 낸 것은 날렸다 치고 전액 환불 요구를 해서 전액 환불했다"고 밝혔다.이후에도 상대방이 다시 레슨을 받고 싶다는 의사를 여러 차례 번복했다고 주장했다. 권민아는 요청에 따라 정기 수업 횟수와 시간 등을 계산해 비용을 안내했지만, 상대방이 가능 여부를 반복해서 바꾸면서 갈등이 생겼다고 설명했다.권민아는 상대방의 노쇼도 있었다고 주장했다. 그는 "본인 노쇼는 생각하지 않고 저 때문에 레슨을 못 받은 적도 있지 않냐며 또 레슨을 하자고 억지를 부려 거절했다"고 말했다.갈등은 이후 더욱 커졌다고 했다. 권민아는 상대방이 주변 지인들에게 상황을 물어보겠다거나 친가 가족들과 함께 자신을 만나겠다는 취지의 말을 했다고 주장했다. 이에 더 이상 대화를 이어가지 않고 상대방을 차단했다고 밝혔다.권민아는 자신이 상대방의 요구에 최대한 맞춰 일정을 조율하려 했다는 입장이다. 그는 "원하는 시간표대로 계산해드린 적이 있고 언제 레슨이 가능한지도 다 맞춰드리려고 했다"며 "약속 시간이 번번이 밀리면 제가 그분만 보고 살 수는 없지 않나"라고 반박했다.사기와 협박 의혹에 대해서는 강경한 태도를 보였다. 권민아는 "제가 뭘 잘못했다고 사기죄에 협박죄냐"며 "고소하시려면 하라. 대신 저는 무고죄로 고소하겠다. 명예훼손도"라고 밝혔다.상대방과 주고받은 대화 역시 보관하고 있다고 강조했다. 그는 "마지막에 협박성 이야기가 있길래 일을 낼 것 같기는 했다"며 "저도 혹시 몰라 카카오톡 전체 내용이 보관돼 있으니 다들 걱정하지 말라"고 덧붙였다.제가 사기치고 협박했다고 올렸다고 사람들이 제보해줘서 원본 파일 기다리는 중 입니다.너무 어처구니가 없고 말이 안 통하던분이라서 또 오해 받기싫어 그냥 있으려다 글을 쓰는데요. 하휴저에게 연기레슨을 꼭 받고 싶다고 먼저 연락오셨던 분이고, 뭐 팬이였고 그 뒤멘트는 뻔하디 뻔한..그런 멘트로 실제 티칭 해준적이 있어서 그 뒤로도 레슨을 원했으나, 저도 일정이 있는데 서로가 자꾸 약속이 어긋나고 열정이 보이질않고 비싼 밥집에서 밥 사달라고만 하시길래 연습실 대여비 이미낸거는 날렸다치고 전액환불요구 하셔서 전액환불 이후에도 갑자기 죄송하다며 다시 잘할수있다 라는 말과, 또 가격표와 레슨 하고싶다. 주 몇회 몇시간 정기적으로 하고싶다해서 계산해서 보내드렸다가, 안되겠다 하셔서 네하고 끝냈다가 또 된다고 하셨다가 또 안된다고 하셨다가 대뜸 본인 노쇼는 생각안하고 저 때문에 레슨 못 받은적도 있지 않냐며 레슨 또 하자 억지를 부리셔서 제가 좀 거절을 했더니 주변 친구들한데 이런경우가 있는지 물어보겠다, 친가쪽 다 데리고 나가서 날 만나야겠다는 둥 소리해서 차단했습니다. 근데 끝에 아주 난리를 치시길래 저도 많이 화가나긴했는데 친가쪽 부른단 말에 할말이 없어서..원하는 시간표대로 계산만 해드린적있고 언제 언제 레슨 가능한지 승아님한데 다 맞춰드릴려고 했으나 약속시간 번번히 밀려나고 하면 제가 승아님만 보고살 순 없지않나요 근데 제가 뭘 잘못했다고 고새 사기죄에 협박죄 입니까 고소하실려면 하세요 대신 저는 무고죄로 고소해버리겠습니다. 명예훼손이나.저한데 마지막에 협박성 이야기가 있길래 일 낼것 같긴했는데 고새 제 귀에 다 들어오네요. 저도 혹시 몰라 카톡 전체 보관 다 되어 있으니 다들 걱정마세요.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr