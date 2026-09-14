서수민이 '스파클' 뮤비에서 활약했다. / 사진제공=SHGOLD네트웍스

서수민이 '스파클' 뮤비에서 활약했다. / 사진제공=SHGOLD네트웍스

배우 서수민이 피겨스케이팅 선수 차준환과 로맨스 호흡을 맞췄다.지난 11일 로이킴의 '스파클(Sparkle)' 음원과 뮤직비디오가 공개됐다. 뮤직비디오에는 차준환과 서수민이 주인공으로 출연해 우연한 만남을 시작으로 가까워지는 두 사람의 이야기를 그렸다.두 사람은 서점을 배경으로 처음 만났다. 책 사이에 남겨진 쪽지를 통해 서로를 알아가기 시작했고, 점차 상대를 의식하며 가까워졌다. 차준환과 서수민은 별다른 대사 없이 눈빛과 표정, 행동으로 감정의 변화를 표현했다.특히 서수민은 차준환과 자연스러운 호흡을 보여줬다. 처음에는 낯설었던 두 사람이 서로에게 마음을 열어가는 과정을 풋풋하게 그려냈다. 차준환과 서수민의 분위기에 따뜻한 색감의 영상이 더해지며 청춘 로맨스의 분위기를 완성했다.'스파클'은 일본 밴드 RADWIMPS가 부른 애니메이션 영화 '너의 이름은.'의 OST를 리메이크한 곡이다. 작사가 이스란과 로이킴이 한국어 노랫말 작업에 참여했다.로이킴은 음원 발매에 앞서 "정말 애정하는 곡 'Sparkle'을 리메이크하게 되었다"며 "많은 사랑 부탁드린다"고 전했다.한편 서수민은 최근 SBS 드라마 '김부장'에서 소지섭의 딸로 출연했다. 이번 뮤직비디오에서는 차준환과 로맨스 연기를 선보이며 또 다른 모습을 보여줬다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr