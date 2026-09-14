김재철이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

김재철과 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=쿠팡플레이

배우 김재철이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 통해 망가지는 연기에 도전한 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜')에 출연한 김재철을 만났다.'지금 불륜'은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 박경희(김혜수 분)·임재홍(김지훈 분) 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부 안수정(조여정 분)·주보성이 불륜조차 하찮아지는 비밀로 얽히면서 벌어지는 블랙 코미디다. 김재철은 안수정의 전남편이자 피부과 의사 주보성 역을 맡았다.그간 무게감 있거나 카리스마 있는 역할을 주로 맡아왔던 김재철은 이번 작품에서 코믹한 모습을 보여줬다. 이에 대해 그는 "드라마를 하기 전 대학로에서 연극을 할 때는 코미디 작품도 많이 했다. 망가지는 역할도 많이 했는데, 주보성에게도 그런 부분이 녹아 있어서 반가웠다"고 말했다.김재철은 주보성을 연기하며 망가지는 모습도 과감하게 보여줬다. 그는 "감정 연기를 하다 보니 평소에는 짓지 않는 표정들이 많이 나왔다. 스스로도 '많이 못생겨 보이겠다'는 생각이 들었다"라며 웃었다.그러면서도 "이 작품을 위해서는 그런 것까지 다 던져야 한다는 마음으로 연기했다. 완성본을 보니 실제로 그렇게 보였다. 특히 8부에서 빨리 가자고 창문을 두드리는 장면의 내 얼굴은 나도 보기가 힘들었다. 그런데 현장에서는 정말 좋아했다"고 회상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr