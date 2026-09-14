배우 손예진이 단호하고 엄격한 육아관을 밝혔다.
손예진은 지난 13일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부') 88회에 게스트로 출연해 만 3세 아들을 키우는 일상을 공유했다. 손예진의 아들은 2022년생 11월 생이다. 이날 손예진은 아들의 입맛에 대해 "오트밀 단호박 옥수수 빵을 되게 좋아한다. 오트밀에 우유, 달걀물 해서 단호박, 옥수수, 사과 슬라이스를 에어프라이어에 구워 주면 잘 먹는다. 의외로 전과 떡을 좋아한다"고 남편 현빈을 닮은 구수한 취향임을 밝혔다.
MC 김성주가 "아들이 사탕을 달라고 떼쓰지는 않냐"고 묻자 손예진은 "달라고 해도 안 주면 그걸 받아들인다"고 답했다. 이에 육아 선배인 안정환이 "그러다가 바닥에 드러눕는다"고 하자, 손예진은 "저희가 굉장히 엄격하게 키우고 있다. (떼쓰면) 벌서야 한다"고 자신 있게 말했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
손예진은 지난 13일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부') 88회에 게스트로 출연해 만 3세 아들을 키우는 일상을 공유했다. 손예진의 아들은 2022년생 11월 생이다. 이날 손예진은 아들의 입맛에 대해 "오트밀 단호박 옥수수 빵을 되게 좋아한다. 오트밀에 우유, 달걀물 해서 단호박, 옥수수, 사과 슬라이스를 에어프라이어에 구워 주면 잘 먹는다. 의외로 전과 떡을 좋아한다"고 남편 현빈을 닮은 구수한 취향임을 밝혔다.
MC 김성주가 "아들이 사탕을 달라고 떼쓰지는 않냐"고 묻자 손예진은 "달라고 해도 안 주면 그걸 받아들인다"고 답했다. 이에 육아 선배인 안정환이 "그러다가 바닥에 드러눕는다"고 하자, 손예진은 "저희가 굉장히 엄격하게 키우고 있다. (떼쓰면) 벌서야 한다"고 자신 있게 말했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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